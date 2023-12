OL : Alexandre Lacazette meilleur buteur, et de loin, à la mi-saison

Avec sept réalisations sur la première partie du championnat, Alexandre Lacazette est le meilleur réalisateur de l'OL pour l'instant. Les autres sont loin derrière le capitaine.

A l'image de son équipe, Alexandre Lacazette est sorti de sa boîte en décembre, presque au meilleur moment serait-on tenté d'écrire. Lors des trois dernières affiches, il a marqué à quatre reprises, des réalisations décisives, entre le triplé face à Toulouse (3-0) et son but contre Nantes (1-0). Six points de plus qui font un bien fou à l'OL.

Grâce à ses quatre réalisations, l'avant-centre a permis à son club de sortir de la zone rouge, mais surtout, il a pris seul la tête du classement des meilleurs canonniers lyonnais. A la mi-saison, il compte sept buts, soit quatre de plus que son dauphin, le surprenant Jack O'Brien, qui a su exploiter les coups de pied arrêtés.

Deux mois sans marquer pour Lacazette

Le capitaine a vécu une longe période de disette, deux mois, avant de retrouver le sourire en même temps que le succès sous Pierre Sage. A titre de comparaison, il était à 10 réalisations à la même époque en 2022.

Derrière, il faut chercher beaucoup plus bas. A vrai dire, aucun autre joueur de la formation rhodanienne n'a trouvé le chemin des filets plus d'une fois. Ainsi, Jeffinho, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Skelly Alvero et Nicolas Tagliafico ont tous une unité au compteur.

A la lecture des noms et du total, on remarque donc que globalement, les attaquants de l'OL ont connu de grosses difficultés. Citons par exemple Rayan Cherki, Tino Kadewere, Mama Baldé ou encore Diego Moreira, qui sont restés muets sur les cinq premiers mois de compétition.

Cherki meilleur passeur

Mais si les trois derniers nommés n'ont pas du tout été décisifs devant les cages adverses, Cherki a lui distribué deux caviars, suffisant pour être le meilleur passeur lyonnais après 17 journées. Saël Kumbedi pourrait lui aussi compter deux offrandes, mais celle à Rennes (0-1) n'a pas été accordée par la Ligue.

On peut d'ailleurs ajouter que Maxence Caqueret est le Rhodanien ayant généré le plus d'occasions (cinq). Il devance Nuamah (quatre) et Cherki (trois).