OL : avec ou sans Lacazette, ce n’est pas la même histoire

Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue dans les grandes largeurs sur la victoire de l’OL contre Toulouse (3-0). La performance d’Alexandre Lacazette a forcément été décryptée de près avec les deux invités du Lyon Hockey Club.

Trois buts, une confiance retrouvée et une deuxième victoire pour l’OL cette saison. La journée de dimanche ne pouvait être plus parfaite pour Alexandre Lacazette face à Toulouse. Décrié ces derniers temps en raison notamment de sa disette de deux mois, mais aussi par une attitude loin de celle d’un leader, l’attaquant lyonnais a répondu avec la manière devant son public. Cela n’efface pas tout, mais ce deuxième succès de la saison fait un bien fou à la formation lyonnaise qui recolle aux équipes devant elle.

Cette victoire (3-0) contre Toulouse, la première à domicile depuis le 27 mai dernier, a été analysée et décryptée par l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Pour ajouter du grain à moudre à la discussion, le duo habituel de TKYDG, Razik Brikh et Nicolas Puydebois, était accompagné par un autre duo venu tout droit du Lyon Hockey Club avec Clément Ginier et Florent Tosello, respectivement gardien et dirigeant du LHC.

Sage maintenu jusqu'à la trêve, un choix logique

Un quatuor qui, après être revenu sur la semaine contrastée de l’OL avec la défaite à Marseille puis ce succès contre Toulouse, s’est attardé sur la performance individuelle d’Alexandre Lacazette dans la deuxième partie de l’émission. Ce focus a permis de mettre en avant le travail mental effectué par Pierre Sage avec son capitaine. Une transition toute trouvée pour se diriger vers le troisième et dernier thème de l’émission consacrée à l’entraîneur intérimaire. Ce dernier a été confirmé jusqu’à la trêve par John Textor et pourrait poursuivre au-delà en fonction des résultats à Monaco et contre Nantes. Une suite logique en soi ? Toute l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" a débattu sur le sujet.