Coupe de France : l’OL ira à Pontarlier en 32es de finale

Alexandre Lacazette lors d’OL – Chambéry en Coupe de France (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Placé dans le groupe B, l’OL a hérité de Pontarlier, club de National 3, pour sa reprise lors du week-end du 6 janvier 2024.

Demi-finaliste de la dernière édition, l’OL rêvait à cette époque d’un avenir européen avant d’être sorti par le FC Nantes. Sept mois plus tard, les ambitions lyonnaises au moment où le club fait son entrée en lice dans la compétition sont bien différentes. Lanterne rouge du championnat, l’OL cherche avant tout à se sauver et à garder sa place dans l’élite. La victoire contre Toulouse dimanche (3-0) a permis à la formation rhodanienne de se rapprocher de ses concurrents, mais les maux restent toujours bien présents. La Coupe peut-elle donner un influx supplémentaire aux joueurs de Pierre Sage dans la seconde partie de saison ? Un match de Coupe est toujours un rendez-vous particulier et celui des 32es de finale emmènera l’OL du côté de Pontarlier.

Ce lundi, le tirage au sort de ce 9e tour de la Coupe de France a été réalisé. Placé dans le groupe B, le club lyonnais aurait pu tomber sur Lyon-La Duchère ou l’AS Saint-Priest pour un derby rhodanien, mais c’est finalement chez un autre club de National 3 que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se rendront début janvier. Ils devraient logiquement faire sans Ernest Nuamah qui va disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Le Ghana faisant son entrée en lice le dimanche 14 janvier, on est en droit de penser que l’ailier lyonnais aura déjà pris la direction du continent africain pour préparer la compétition.