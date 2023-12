Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Côte à côte dimanche lors d’OL - Toulouse, Jean-Michel Aulas et John Textor n’ont pas manqué de faire affaire également. Ce lundi, OL Groupe a annoncé un accord avec l’ancien président et Holnest pour le rachat du tiers des actions pour un montant de 14 479 620€.

De passage à Lyon pour quelques jours, John Textor devait régler quelques affaires concernant l’OL. Il y avait l’assemblée générale de l’OL Groupe ce lundi, mais aussi des discussions entre le club lyonnais et Jean-Michel Aulas. L’ancien président, de retour au Parc OL pour la première fois depuis mai dernier, est parvenu à un accord avec John Textor et OL Groupe pour la cession définitive d’un tiers des actions détenues par Holnest. Le club l’a annoncé dans un communiqué ce lundi soir. "OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023."

Dans les faits, l’OL Groupe s’est engagé à acquérir 4 826 540 actions, au prix de 3 euros par action, soit un total de 14 479 620€. Cet accord trouvé ce 11 décembre doit permettre à toutes les parties de s’accorder pour que le transfert soit réalisé au 31 décembre 2023 et au plus tard au 16 janvier 2024. Une fois ce rachat réalisé par OL Groupe, Jean-Michel Aulas via Holnest se désistera de l’action en justice qu’il avait mise en route durant l’été.