Ce lundi, à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. Avec Clément Ginier et Florent Tosello du Lyon Hockey Club, l’équipe de TKYDG est revenu sur la victoire contre Toulouse et l’intérim prolongé de Pierre Sage jusqu’à la trêve.

Six mois qu’ils attendaient ça. Ce lundi, Razik Brikh et Nicolas Puydebois vont enfin pouvoir parler d’une victoire de l’OL à domicile. Cela faisait depuis le 29 mai dernier que vos fidèles serviteurs n’avaient pu en débattre sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce sera chose faite ce lundi à partir de 19h suite à la victoire lyonnaise contre Toulouse (3-0), dimanche. Pour discuter de ce second succès de la saison, le premier à Décines, l’équipe de TKYDG sera accompagnée par Clément Ginier et Florent Tosello, respectivement gardien et dirigeant du Lyon Hockey Club.

Ensemble, ils reviendront sur la performance collective de l’OL face au TéFéCé et sur les conséquences de ce succès au classement. Un focus sera également fait sur le changement tactique de Pierre Sage pour cette rencontre avec le passage à cinq derrière. Dans un deuxième temps, il sera bien évidemment impossible de passer à côté de la performance individuelle d’Alexandre Lacazette. Décrié ces derniers jours, le capitaine de l’OL a répondu avec la manière sur le terrain. Un triplé, son sixième avec l’OL, pour porter à lui tout seul une formation lyonnaise qui reste malgré tout malade. Malade, mais quelque peu en voie de guérison depuis la prise de contrôle de Pierre Sage.

Vainqueur de son premier match avec l’OL, l’entraîneur intérimaire s’est offert une pige supplémentaire puisqu’il sera encore sur le banc contre Monaco et Nantes. Maintenir Sage jusqu’à la trêve, un choix finalement logique ? L’équipe de « Tant qu’il y aura des Gones » en débattra ce lundi soir à partir de 19h. Pour rappel, ce nouvel opus de TKYDG est diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.