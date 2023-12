OL : Lacazette a inscrit son 6e triplé en Ligue 1

Alexandre Lacazette auteur d’un triplé contre Toulouse le 10 décembre 2023 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Muet depuis deux mois, Alexandre Lacazette s’est bien rattrapé contre Toulouse (3-0). Son triplé est le sixième du nom depuis ses débuts en 2010.

En l’espace de 90 minutes, il est passé de partager un statut de co-meilleur buteur du club avec Jake O’Brien au podium des meilleurs buteurs de la saison en Ligue 1. Bloqué à trois unités depuis le 8 octobre dernier, Alexandre Lacazette était à la recherche de la confiance perdue. En cinq minutes, il a réussi à se délester des mauvaises ondes qui l’entouraient depuis deux mois et a permis à l’OL de faire le break contre Toulouse juste avant la demi-heure de jeu. À ces deux buts en première période, Lacazette y en a ajouté un troisième à dix minutes de la fin, afin de soulager définitivement les près de 37 000 spectateurs présents au Parc OL.

En trompant par trois fois Guillaume Restes, le capitaine lyonnais a inscrit le 6e triplé de sa carrière avec l’OL en Ligue 1. Seuls Zlatan Ibrahimovic (7) et Kylian Mbappé (8) ont fait mieux depuis 2010 d’après Opta. "Il a une double importance. Il a une importance au quotidien, mais il a aussi une importance dans les matchs comme celui-ci parce qu’il est décisif, a détaillé Pierre Sage dimanche après le match. Et je suis très content pour lui puisqu’il avait fait une saison extraordinaire l’an dernier et celle-ci ne partait pas dans le bon sens. Il a été capable de montrer à tout le monde qu’il reste un superbe buteur."

De longues discussions avec Sage durant la semaine

Ayant désormais trouvé la faille dans 100 matchs différents avec l’OL, Alexandre Lacazette a joué le rôle de leader qu’on attend de lui. S’il assure que même en période de disette, il donnera toujours tout pour son club formateur, l’international français peut compter sur le soutien de son entraîneur. Ce dernier lui a d’ailleurs redonné confiance dans la semaine afin de livrer sa prestation dominicale et d’entraîner avec lui tout un groupe. "C’est un joueur qui est très, très important au quotidien pour les autres puisqu’il est considéré par ses partenaires, ses jeunes partenaires, comme étant un modèle. Et donc il doit envoyer de l’énergie pour donner le ton à l’entraînement." Le visage a été séduisant contre Toulouse, ne reste plus qu’à le transposer à Monaco, vendredi (21h).