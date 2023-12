Rayan Cherki lors de la demie de Coupe de France Nantes – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Vainqueur de son deuxième match de la saison, l’OL s’est relancé dans la course au maintien avant les deux derniers matchs de l’année. En 2024, le club lyonnais démarrera avec la Coupe de France et les 32es de finale le week-end du 7 janvier.

À l’image de Pierre Sage, l’euphorie n’a pas sa place depuis dimanche soir. Oui, le succès contre Toulouse (3-0) était vital, oui, il fait du bien aux têtes, mais l’OL reste toujours dernier et ne peut bomber le torse. Relancé dans sa course au maintien en n’étant désormais que deux points de la place de barragiste, la formation lyonnaise doit confirmer sur la durée, ou du moins sur les deux derniers matchs qui lui reste à jouer en cette année 2023. Le déplacement à Monaco s’annonce périlleux et la réception de Nantes tout aussi importante que celle de Toulouse dimanche. Les deux résultats auront clairement une incidence sur l’état d’esprit des Lyonnais au moment de la reprise en janvier prochain avec comme mise en bouche la Coupe de France.

Un derby rhodanien à venir ?

Avant de se déplacer du côté du Havre le week-end du 14 janvier, les joueurs de Pierre Sage - s’il est toujours en poste - feront leur entrée en Coupe de France. Après le 8e tour qui s’est déroulé durant le week-end, les équipes de Ligue 1 font leur apparition pour les 32es de finale. Le tirage au sort a d’ailleurs lieu ce lundi 11 décembre à partir de 19h (en direct sur beIN Sports) et pourrait bien réserver un derby rhodanien à l’OL, demi-finaliste la saison dernière. Si Chaponnay-Marennes (R2) et Hauts-Lyonnais (N3) n’ont pas réussi à passer le cut dimanche, Lyon-La Duchère et l’AS Saint-Priest seront eux bien au rendez-vous.