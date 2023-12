OL - Toulouse (3-0) : Lopes a arrêté son premier penalty à Décines

Coupable d’une grossière sortie sur Suazo, Anthony Lopes a réussi à se rattraper de son erreur. Le penalty stoppé de Dallinga est le premier du portier de l’OL dans l’enceinte de Décines.

Il aura attendu huit ans, à un mois près. Dimanche, Anthony Lopes a enfin réussi à arrêter un penalty pour la première fois depuis l’entrée de l’OL au Parc OL en janvier 2016. Une grande première qui est arrivée au meilleur des moments puisque l’arrêt de Lopes a empêché Toulouse de revenir dans la rencontre et de n’être plus mené que 2-1 à la pause. Au moment de repousser la tentative de Dallinga, le gardien lyonnais a laissé éclat sa joie et sa rage.

À tel point que sur la touche consécutive à cet arrêt, il était encore en train de fêter ça avec les Bad Gones. Ce moment de folie de la part d’Anthony Lopes et de ses coéquipiers a donné quelques frayeurs à Pierre Sage qui, aussitôt la mi-temps sifflée, a choisi de faire retomber la pression en demandant à ses joueurs de se calmer en rejoignant les vestiaires.

Pierre #Sage qui avec ses mains dit "calme, calme" à ses joueurs... Il reste 45 minutes #OLTFC — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 10, 2023

Si Lopes a laissé éclater sa joie, ce n’est pas seulement parce qu’il avait en tête d’avoir arrêté son premier penalty (hors séances de tir au but). Il savait aussi qu’il avait été coupable de cette opportunité offerte à Toulouse une minute avant la pause. Sur une frappe contrée et un ballon à droite dans la surface, Anthony Lopes a mal géré sa sortie et a été devancé par Suazo qui s’est écroulé après avoir tenté un centre du bout du pied.

Le gardien portugais ayant percuté le Toulousain, Mr Gaillouste n’a pas hésité longtemps avant de montrer le point de penalty. "Après le deuxième but, on s’est dit qu’il fallait rester à 2-0 à la mi-temps, a avoué Maxence Caqueret après la rencontre. Malheureusement, on fait cette faute et on concède ce penalty. Mais ‘Antho’ a su faire le job en l’arrêtant et rentrer à 2-0 à la mi-temps, ça a été un grand plus pour nous." Ce qui aurait pu être un tournant au désavantage de l’OL a pour une fois tourné en faveur des Lyonnais avec cette victoire (3-0).