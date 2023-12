Mercato : l’OL sur la piste de l'international turc Yusuf Sari ?

Désireux de se renforcer durant l’hiver, l’OL dispose d’une enveloppe de 50 millions d’euros. Une partie de ce montant pourrait servir à attirer Yusuf Sari, attaquant de l’Adana Demirspor actuellement en défaut de paiement.

On verra ce qu’on verra. Autorisé par la DNCG à recruter durant le mercato hivernal après un assouplissement des sanctions, l’OL compte bien se montrer actif à compter du 1er janvier 2024. Comme John Textor l’avait confirmé à Olympique-et-Lyonnais en début de semaine dernière, le club rhodanien va disposer d’une enveloppe de 50 millions d’euros (hors ventes) pour recruter cinq à six millions. Ce montant conséquent et en même temps limité pour autant d’opérations doit servir à renforcer un groupe qui n’a remporté que deux victoires en quinze matchs, mais aussi anticipé notamment le départ d’Ernest Nuamah pour la Coupe d’Afrique des Nations. Si le marché n’ouvre que le 1er janvier, l’OL serait déjà passé à l’action pour le recrutement d’un ailier d’après RMC Sport.

Adana Demirspor en défaut de paiement

À la recherche de renforts offensifs, le club lyonnais aurait ciblé Yusuf Sari pour compléter la ligne d’attaquant. International turc depuis cette année, l’ailier formé à l’OM évolue du côté de l’Adana Demirspor. Or, le club, actuellement cinquième du championnat, est en défaut de paiement et n’arrive pas plus à payer les salaires à temps. De quoi faire réfléchir les joueurs et surtout attirer les clubs étrangers à venir piocher au sein de la formation turque. D’après RMC Sport, l’OL serait en concurrence avec Toulouse, mais est en passe de formuler une première offre autour de 5 millions d'euros pour Yusuf Sari, qui a délivré cinq passes depuis le début de la saison.