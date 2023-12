Les supporters du Virage Nord lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Encore une fois présents dans les encouragements, les supporters de l’OL et notamment les virages avaient des messages à faire passer. Aux joueurs et à John Textor, présent en tribunes.

Ils étaient encore 36 777, selon le décompte fait par le club dimanche en fin d’après-midi. On est certes en dessous de la barre des 40 000, mais l’OL peut malgré tout compter sur un soutien populaire sans faille malgré la situation critique avant le coup d’envoi au classement. Vendredi, Pierre Sage n’avait pas manqué de souligner ces encouragements et espérait prouver aux supporters qu’ils avaient raison d’être derrière les joueurs. La prestation contre Toulouse avec la victoire à la clé (3-0) a forcément fait du bien aux têtes, mais surtout aux cœurs des fans.

Malgré une 18e place, les Lyonnais ne peuvent clairement pas se plaindre de ce côté-là, car l’union sacrée est avant tout décrétée depuis le début de la saison. À l’issue de la rencontre, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette ne s’y trompaient pas d’ailleurs, dédiant la victoire "à un public qui le mérite". Néanmoins, malgré 90 minutes d’encouragements, un tifo du Virage Nord en l’honneur de la Fête des lumières, certains messages devaient être passés dimanche.

Quand des sifflets auraient pu se faire entendre après la bouillie rendue à Marseille quatre jours plus tôt, les Bad Gones se sont avant tout contentés d’une banderole à l’attention des joueurs. Déçus du comportement et de l’état d’esprit affiché contre l’OM, le groupe de supporters du Virage Nord a eu des mots forts à l’encontre des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. "Aucune paire de co****** pour nous venger", pouvait-on lire en référence au caillassage des bus de supporters le 29 octobre dernier. Du côté du Virage Sud, ce sont avant tout les instances du football français qui étaient visées avec l’interdiction de déplacement. "Entraineur défiguré ! Supporters lyonnais encore lésés".

Les deux virages avaient un message à faire passer aux joueurs et aux instances après la défaite à Marseille



« Aucune paire de co****** pour nous venger » côté Virage Nord



« Entraineur défiguré ! Supporters lyonnais encore lésés » pour le Sud #OLTFC pic.twitter.com/F8ZBIOA2Wx — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 10, 2023

Mis au courant de la présence de John Textor durant la semaine, les deux virages avaient choisi de concert d’interpeller le président et propriétaire de l’OL. De la President Box où il a observé le match en compagnie notamment de Jean-Michel Aulas, Laurent Prud’homme ou encore David Friio, Textor a pu se faire traduire deux banderoles à son encontre. "JT (John Textor), ça vous fait toujours rire la L2 ?" et "La multipropriété, ça cartonne ou ça tue le foot ?". Quatre banderoles déployées en début de match et qui ont vite laissé place à une communion totale.