OL : Tagliafico a joué son 50e match contre Toulouse

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Arrivé à l’été 2022, Nicolas Tagliafico a franchi la barre symbolique des 50 matchs avec l’OL. En une saison et demie, il n’a manqué que huit rencontres toutes compétitions confondues.

Il a été un peu plus percutant que lors des dernières sorties. Dimanche soir, Nicolas Tagliafico s’est montré un brin plus offensif dans le système mis en place par Pierre Sage contre Toulouse (3-0). Positionné comme piston gauche, il a d’abord cherché à bien fermer son couloir avant de se porter vers l’avant notamment durant le deuxième acte. C’est d’ailleurs lui qui envoie le ballon dans la boite sur le but du 3-0 d’Alexandre Lacazette. S’il n’arrive plus à se montrer décisif depuis la 1re journée de championnat et un but contre Strasbourg, le visage de Tagliafico a été plus séduisant dimanche au Parc OL pour sa 50e sous le maillot lyonnais.

Seulement huit matchs manqués

Car, oui, bien qu’il ne soit arrivé qu’en juillet 2022 et que l’OL ne dispute plus de Coupe d’Europe, le latéral argentin a déjà passé ce cap symbolique. Une certaine précocité qui s’explique en grande partie à sa bonne forme physique. S’il a dû déclarer forfait contre l’OM à cause d’une gêne à la cheville, Nicolas Tagliafico est très rarement blessé malgré les nombreux voyages entre Lyon et l’Argentine à l’occasion des trêves internationales. C’est simple, il n’a été absent qu’à huit reprises depuis son arrivée à l’OL et affiche un temps de jeu de 4290 minutes, soit 85,8 de moyenne par match. Bien moins fringuant que durant ses six premiers mois, l’Argentin a au moins la santé.