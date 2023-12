L'OL a trouvé la recette sur les coups de pied arrêtés

Jake O’Brien (OL) contre Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Si l'OL s'est imposé 3 à 0 contre Toulouse dimanche, c'est en grande partie grâce à ses coups de pied arrêtés. Une vraie force offensive lyonnaise cette saison.

Il n'est pas le plus grand joueur de tête de l'OL, mais Alexandre Lacazette reste un attaquant qui sait se placer dans une surface et exploiter les balles trainant dans les surfaces. Lors de son triplé face à Toulouse dimanche (3-0), le capitaine lyonnais a inscrit trois buts similaires, étant à l'affût des coups de pied arrêtés et des seconds ballons.

Si ce ne sont pas des coups de tête qui ont donné la victoire aux Rhodaniens dans ce match capital, il ne reste pas moins que ces phases arrêtées ont été les meilleures rampes de lancement pour les offensives des coéquipiers d'Ernest Nuamah.

Une réalisation suite à un corner, deux après des coups francs, et voilà comment Pierre Sage et ses hommes ont dominé le Téfécé lors de la 15e journée de Ligue 1. Depuis le début de la saison, les septuples champions de France (2002-2008) ont marqué à neuf reprises, sur quatorze buts au total, dans cet exercice (avec notamment deux penalties). Sur ce bilan, nous avons pris le parti de ne pas inclure l'ultime réalisation de Lacazette le week-end dernier, intervenant après une ressortie de balle de Jake O'Brien pour Nicolas Tagliafico, avant un centre de l'argentin puis un tir contré.

64% des buts sur coups de pieds arrêtés

Il ne reste pas moins que l'OL compte 64,28% de ses buts sur des coups de pied arrêtés, un pourcentage très élevé lorsqu'on se rappelle la faiblesse de l'équipe les saisons précédentes dans le domaine.

La présence de O'Brien dans le 11 n'est pas étrangère à cela, puisqu'avec ses trois réalisations, l'Irlandais est le deuxième meilleur canonnier de cette formation. Son 1m97 apporte de la taille et une menace permanente sur les défenses adverses. Mais il n'est pas le seul à amener du grand gabarit sur les phases statiques. Skelly Alvero, qui joue toutefois moins, culmine à plus de deux mètres, quant Clinton Mata, Dejan Lovren ou encore Sinaly Diomandé et Duje Ćaleta-Car ont de quoi faire peur sur l'aspect aérien.

Cherki et Nuamah, les tireurs se distinguent

La question du tireur entre aussi en jeu. S'il a bien frappé le coup franc menant au troisième but face aux Toulousains, Maxence Caqueret n'a jamais vraiment brillé dans l'exercice. A contrario, Rayan Cherki et Ernest Nuamah semblent offrir plus de garanties dans la qualité de leurs frappes.

Maintenant, les adversaires vont s'ajuster, prévenus que l'Olympique lyonnais a encore des problèmes dans le jeu et compte beaucoup sur cet aspect du football pour trouver la faille. Pour l'heure, Rennes (0-1) et Toulouse en ont fait les frais, et dans une moindre mesure Lens (3-2) mais il faudra que les partenaires de Corentin Tolisso diversifient leurs atouts offensifs. Néanmoins, en cette période difficile, c'est un point que les Rhodaniens ne peuvent négliger.