OL : Lovren et Diawara sous la menace d'une suspension

Actuellement, deux joueurs de l'OL pourraient être suspendus en cas de nouveau carton jaune : Dejan Lovren et Mahamadou Diawara.

Nous avions fait un point la dernière fois fin novembre, lorsque aucun élément de l'Olympique lyonnais n'était sous la menace d'une suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Depuis, l'OL a disputé trois matchs, et les choses ont évolué. Dejan Lovren et Mahamadou Diawara ont chacun écopé d'avertissements, et jouent maintenant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Le défenseur expérimenté, averti à Marseille (3-0), avait déjà été sanctionné contre Clermont (1-2). Il doit donc patienter encore trois rencontres avant d'être libéré de ce poids. Concernant le jeune milieu de terrain, la durée du sursis sera nettement plus longue.

Diawara en sursis pour 8 matchs

Ayant écopé de deux cartons jaunes consécutifs face à l'OM et Toulouse (3-0), l'ancien joueur du Paris Saint-Germain doit se tenir à carreau durant les huit prochaines sorties de son club.

A noter que pour le voyage à Monaco vendredi dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1 (21 heures), Pierre Sage n'aura aucun footballeur suspendu, au contraire de l'ASM, qui devra faire sans Vanderson et Aleksandr Golovin.