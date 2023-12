Suite au succès face à Toulouse, qui terminait un cycle de trois matchs sous Pierre Sage, l’OL a prolongé lundi l’intérim de l’entraîneur jusqu’à fin décembre. De quoi bénéficier d’enfin un peu de stabilité.

La troisième fut la bonne. Après la défaite frustrante à Lens (3-2) et le revers sans contestation à Marseille (3-0), l’OL sous Pierre Sage a enfin remporté un match, certes face à un faible Toulouse (3-0), mais ce succès était capital. Une vraie prestation d’un groupe jouant le maintien, affichant enfin de la solidarité, une certaine solidité et du pragmatisme offensif.

Dans la foulée de ce rendez-vous, qui a marqué la réconciliation entre John Textor et Jean-Michel Aulas, l’Olympique lyonnais a confirmé dans ses fonctions l’entraîneur intérimaire, qui poursuivra son travail a minima jusqu'à la trêve hivernal. Il sera donc sur le banc lors du déplacement à Monaco vendredi, puis la réception de Nantes mercredi 20 décembre.

Ce choix fait a priori l’unanimité au sein de l’effectif, c’est en tout cas ce qu’on a pu entendre de la part des principaux concernés le week-end dernier. “Un message qu’on envoie à la direction, peut-être pas. Après, c’est sûr qu’on apprécie tous le coach. Il fait du très bon boulot. Il a ce rôle de messager qui est hyper important", a souligné Maxence Caqueret.

Sage a un discours qui passe dans le vestiaire

Les images aussi tendent à prouver que le discours clair et positif du technicien leur convient. Les voir tous communier autour de Sage après le troisième but d’Alexandre Lacazette n’était pas anodin. D’ailleurs, le capitaine et son dirigeant ont beaucoup échangé la semaine passée, et cela a porté ses fruits, ce que l’avant-centre a apprécié.

Maintenant, celui qui était directeur du centre de formation avant de prendre les rênes de l’équipe première a deux rencontres de plus pour montrer à ses patrons qu’il est l’homme de la situation. Les premières impressions sont globalement bonnes, malgré la claque contre l’OM. “Il a réussi à leur remettre la tête à l’endroit. Ce que j’apprécie, c’est qu’il a une philosophie de jeu, mais ce n’est pas figé, a observé Nicolas Puydebois sur “Tant qu’il y aura des Gones”. C’est très bien qu’il ne se soit pas enfermé dans un jeu de position à tout prix. Il a retrouvé des fondamentaux. Je ne doute pas qu’une fois que l’OL aura repris des points, il rebasculera sur un jeu ambitieux, pour l’instant, il a simplement demandé aux joueurs de prendre du plaisir et de s’amuser. Avec ça, je pense qu’il a gagné 90% du vestiaire.”

Rassembler ce vestiaire n’est pas chose aisée, comme le passage de Fabio Grosso l’a prouvé. S’il a changé son système tactique, Sage a aussi amené de la stabilité dans le 11 en faisant confiance à un noyau dur de footballeurs. En dehors du terrain, il a également su faire preuve de calme, ce qui ne fait pas de mal dans le marasme actuel. “On sent qu’il est détaché car pour lui, tout ça, c'est du bonus, a noté notre consultant. Il est responsable du centre de formation mais aujourd’hui, il a la chance de prendre la lumière pour tenter de faire des résultats avec les professionnels et si demain ça devait mal se passer, il reprendrait son rôle initial. Pour l’instant, il est concentré sur sa mission, diriger cette formation au moins jusqu'à la trêve, voir plus si affinité.”

Poursuivra-t-il en 2024 ?

Maintenant, tout n’a pas non plus été parfait face aux Toulousains, et certaines circonstances auraient pu rendre la partie différente. Le chemin est donc encore long avant que l’Olympique lyonnais ne relève véritablement la tête. Avec l’homme de 44 ans aux manettes ? La question reste entière pour 2024.

Il passera encore des tests en Principauté et contre les Nantais, avec l’objectif de prendre des points pour se rapprocher de la 15e place, celle du maintien direct. Nicolas Puydebois lui est plutôt favorable à ce qu’il garde son costume jusqu’au bout de l’exercice 2023-2024. “C’est rare que quelqu’un fasse passer son intérêt individuel après celui de l'institution dans ce milieu. C’est rafraîchissant. Les joueurs répondent à son discours, même s’il y a eu un raté à Marseille, il apporte une autre idée du football. Aussi bien sportivement qu'économiquement, pour moi, c’est une bonne affaire Pierre Sage pour le reste de la saison”, a-t-il estimé.

Pour l’instant, il n’est pas consulté sur le mercato, et vit sa fonction au jour le jour. En prolongeant sa tâche sur le banc, l’OL s’est offert une période de stabilité. Avec les nouveaux dirigeants prenant leur service (David Friio, Laurent Prud’homme…) le club remet enfin l’accent sur le terrain et le sportif. Reste à voir jusqu’au se poursuivra l’accalmie.