David Friio commence à imposer sa patte dans le quotidien de l'OL

Nommé directeur sportif de l’OL, il y a une semaine, David Friio souhaite revoir quelques points dans le quotidien lyonnais depuis son arrivée. Il a notamment souhaité que le groupe ne soit désormais annoncé que le matin du match.

À peine arrivé qu’il impose déjà sa patte. En nommant David Friio comme directeur sportif, John Textor souhaitait pouvoir compter sur quelqu’un de présent au quotidien pour s’occuper du domaine sportif à l’OL. Cette mission a été parfaitement intégrée par le nouveau venu. En plus de devoir trouver un nouvel entraîneur à la formation lyonnaise, comme confirmé par Textor à notre média, David Friio commence petit à petit à changer certaines habitudes dans la vie de tous les jours de l’OL si l’on peut dire.

La nature ayant horreur du vide, le directeur sportif souhaite occuper l’espace médiatique le plus possible et c’est dans ce sens et dans un souci de connaitre l’environnement lyonnais qu’il est venu se présenter à la presse lundi, deux jours avant le déplacement à Marseille. Quand les supporters ont assez reproché le manque de communication depuis le début de la saison, cela devrait changer désormais même si cela restera bien évidemment contrôler et pas toutes les semaines. Cela a déjà commencé avec l’annonce des groupes retenus pour les matchs de Ligue 1.

Le groupe de l'OL annoncé le jour du match désormais

À partir de cette quinzième journée contre Toulouse, Pierre Sage (et un futur coach) ne dévoilera plus au public et médias les joueurs convoqués la veille du match, mais bien le jour du match. Pour prendre l’exemple du match de dimanche, les supporters lyonnais découvriront sous les coups de 11h qui sera retenu pour le match de 17h05. Cette stratégie, David Friio l’a connue à Marseille la saison dernière.

Cette pratique est d'ailleurs toujours de mise dans la cité phocéenne puisque Gennaro Gattuso n’a annoncé le groupe marseillais contre l’OL que mercredi en fin de matinée. Ce procédé, qui vise à un peu plus professionnaliser le club selon ce qui nous a été rapporté, était également utilisé par le PSG, même si l’arrivée de Luis Enrique durant l’été a changé ces habitudes. Quoi qu’il en soit, il faudra désormais attendre le jour du match pour connaitre les déçus lyonnais.