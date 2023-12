OL - Nantes (1-0) : Cherki ou les efforts enfin au service du collectif

Pas forcément le Lyonnais le plus brillant ces dernières semaines, Rayan Cherki a compensé par une envie de travailler pour le collectif. Mercredi soir, il a été récompensé de ses efforts par une passe décisive pour Alexandre Lacazette.

Dix mois. Dix mois qu’Alexandre Lacazette ne s’était plus retourné pour chercher du regard Rayan Cherki afin de le remercier pour l’offrande qui lui avait été faite. Depuis le 12 février dernier et la réception de Lens au Parc OL, la relation entre les deux éléments offensifs lyonnais avait été coupée. Ce n’est pourtant pas faute de se chercher, de se trouver, mais sans réussite. Le capitaine de l’OL avait bien réussi à trouver son jeune compère face à Monaco un soir d’avril, mais dans la relation qui veut que Cherki, en sa qualité de meneur, soit le pourvoyeur officiel d’offrandes à son aîné, rien n’avait bougé depuis février 2023. Toutes les mauvaises séries ont une fin et celle entre Lacazette et Cherki a pris fin mercredi soir contre Nantes, toujours à Décines, pour offrir trois nouveaux points précieux dans la course au maintien (1-0).

Sur un contre rondement mené, l’international Espoirs aurait pu y aller seul pour jouer les sauveurs et enfin débloquer son compteur but. Mais il a réussi à fixer Alban Lafont pour décaler son capitaine plein axe pour un but qui ne sera certainement pas le plus difficile de la carrière d’Alexandre Lacazette. "Je sais qu’Alex (Lacazette) décroche, donc il libère un espace dans son dos, je décide de le prendre. Coco (Tolisso) me fait une très bonne passe, je fais un bon contrôle, j’essaie d’accélérer et j’ai la chance que le ballon me revienne sur le duel avec le défenseur, a décrit Cherki après la rencontre. Après, je sais que mon collègue Alex est là où il doit être pour marquer…"

En voie de guérison comme l'OL mais...

Les deux s’appréhendent depuis maintenant plus d’un an, parle le même football et pourtant la relation est loin d’être aussi fluide qu’on pourrait l’imaginer. La faute notamment au numéro 18 qui n’a pas encore trouvé la régularité nécessaire au haut niveau. Cette deuxième passe décisive de la saison vient forcément redresser une partition générale loin d’être des plus abouties. Comme l’OL en regain de forme, mais toujours convalescent, Rayan Cherki n’est pas au sommet de sa forme. C’est le cas depuis le début de la saison et l’arrivée de Pierre Sage n’a pas vraiment inversé cette dynamique. Quelconque dans une première mi-temps somnolente, le meneur français s’est d’abord attaché à bien défendre.

Et c’est bien là où la patte Sage a le plus impacté le jeu de Cherki. Tancé pour son côté individualiste qu’il garde encore sur certaines phases, le Lyonnais s’est mué en joueur collectif dans l’effort, que ce soit contre Toulouse, à Monaco ou mercredi contre Nantes. Loin d’être flamboyant techniquement, il rechigne moins à l’effort défensif, notamment dans ce 3-4-3. Comme son équipe, Cherki a privilégié le pragmatisme des points récoltés en cette fin d'année à la prestation générale. Peut-on en vouloir aux Lyonnais, remontés à la 15e place ? Non, mais les critiques qui se sont abattues sur lui ne sont en tout cas pas tombées dans l’oreille d’un sourd. "Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi, mais cela m’a permis de remettre beaucoup de choses en question."

"Je n'ai pas encore fait tout ce que je dois faire avec l'OL"

Si l’on en attend bien plus offensivement de la part de Rayan Cherki avec seulement deux passes décisives en 17 matchs, le voir enfin assimiler que le football se joue à onze et pas seulement dans le sens du but adverse est un premier pas qui doit aider l’OL à redresser la barre. En arrivant sur le banc, Pierre Sage a réussi à instaurer une solidité collective symbolisée par les trois clean-sheets de suite réalisés avant cette trêve hivernale. Et quoi qu’on puisse en dire, Cherki y a apporté sa part même s’il ne sera jamais un défenseur dans l’âme. Fort heureusement, ce n’est pas ce qui lui est demandé, mais dans ce rôle hybride, il montre aussi qu’il peut avoir la caisse pour le bien de l’équipe, guidé par le staff technique de l'OL et notamment Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre. Son rush de 50m sur l’unique but de la rencontre en est la preuve.

Par son talent, les attentes sur Rayan Cherki sont élevées et même s’il ne rechigne pas à la tâche, l’OL aura besoin d’un Cherki bien plus mordant en deuxième partie de saison. Mais pour sa 100e en Ligue 1, le pur produit de l’Académie, qui assure ne pas avoir "encore fait tout ce que je dois faire avec mon club de cœur", a montré qu’il était capable de réfléchir pour l’équipe. À lui, comme son équipe, de désormais de "revenir avec les mêmes intentions pour la deuxième partie de saison et pour être le plus performant possible."