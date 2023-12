Touché dans un duel aérien avec Mostafa Mohamed, Clinton Mata a fini le match quelque peu sonné. Après la victoire de l’OL contre Nantes (1-0), le défenseur s’est vu poser des points de suture sur le crâne.

C’est un cadeau de Noël dont il se serait bien passé. Mercredi soir, Clinton Mata a donné de sa personne pour permettre à l’OL de garder son but d’avance face à Nantes et s’offrir un troisième succès de suite (1-0). Sur un centre venu de la droite, l’Angolais, repositionné en défense centrale après l’exclusion de Dejan Lovren, a devancé Mostafa Mohamed pour repousser le danger de la tête. Seulement, à défaut d’avoir eu le ballon dans son duel aérien, l’attaquant nantais a eu Mata en pleine tête. Les deux joueurs sont restés au sol, obligeant l’intervention rapide des staffs médicaux. Quand Mohamed a opté pour le bonnet de piscine, Clinton Mata a eu droit au bandage classique pour terminer les dernières minutes du match.

"Je suis toujours vivant"

Si l’on est en droit de se demander si un protocole commotion n’aurait pas eu sa place sur cette action, le défenseur lyonnais a serré les dents pour terminer le match avant de s’écrouler au sol, une fois le coup de sifflet final. Plus de peur que de mal pour l’ancien du FC Bruges, "toujours vivant" comme il l’a écrit avec humour sur ses réseaux et pris en charge par Jean-Marc Laborderie et Yann Fournier, les deux médecins de l’équipe. Néanmoins, en rentrant chez lui, Clinton Mata n’est pas reparti qu’avec les trois points de la victoire. Face à l’ouverture conséquente de son crâne, des points de suture lui ont été posés dans le vestiaire. Un beau cadeau avant de partir en vacances et de célébrer les fêtes de fin d’année.