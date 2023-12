OL : Sage pourrait terminer la saison  

Sous la houlette de Pierre Sage, l'Olympique lyonnais semble revivre. Avec deux victoires consécutives, l'entraîneur intérimaire se positionne comme un candidat sérieux pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

Après un début de saison marqué par des contre-performances, l’Olympique lyonnais commence à relever la tête sous la direction de Pierre Sage. L'équipe, qui peinait à trouver sa place dans le championnat, s’est hissée à la 16ᵉ place après deux victoires consécutives contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1). Pierre Sage, entré en scène le 30 novembre comme entraîneur intérimaire, a réussi là où ses prédécesseurs, Laurent Blanc et Fabio Grosso, ont échoué. En seulement quatre matches à la tête de l'équipe, l'OL a pris 6 points, une performance qui a déjà conduit à une première prolongation de son mandat. Alors que l'équipe se prépare à affronter le FC Nantes pour la dernière rencontre de 2023, l'avenir de Sage à la tête de l'équipe paraît de plus en plus assuré.

Sage, plutôt pragmatique

Pour l’heure, le nouveau technicien lyonnais se veut plutôt réaliste. "Ce n'est donc pas de la langue de bois, c'est simplement être pragmatique par rapport aux événements. Si on veut que cela se prolonge, il faut être performant," a-t-il affirmé.

Le staff de Pierre Sage semble également faire l’humanité au sein du groupe. En ce sens, Maxence Caqueret, milieu de terrain, a récemment loué les méthodes simples et efficaces instaurées par la nouvelle équipe dirigeante. " Elle a apporté de la simplicité en nous donnant très peu de consignes sur le terrain. Avant d’ajouter, ils sont venus en tant qu'intérimaires pour nous aider. S'ils sont encore là, c'est que le boulot a été bien fait".

Génésio et Sampaoli ?

Les négociations entre les entraîneurs Bruno Génésio et Jorge Sampaoli patinent, laissant leurs pistes s'évanouir dans l'incertitude. Sage se détache comme une option de plus en plus viable pour diriger l'équipe. Ainsi, le véritable test pour Sage et son équipe se profile ce mercredi 20 décembre face au FC Nantes. Sauf énorme contre-performance, il se pourrait bien que l'OL ait trouvé son capitaine pour naviguer à travers les eaux tumultueuses de cette saison.