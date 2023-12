OL : Caqueret estime que le staff a amené "de la simplicité"

Depuis la nomination de Pierre Sage, les joueurs se montrent globalement enthousiastes concernant le staff lyonnais. A l'image de Maxence Caqueret.

Ce n'est pas la première fois que Maxence Caqueret évoque la venue de Pierre Sage et de son staff au chevet de l'effectif professionnel. Malade, celui-ci a vu passer deux entraîneurs (Laurent Blanc et Fabio Grosso), sans compter l'intérim de Jean-François Vulliez entre les deux. Désormais, le navire est conduit par celui qui fut jusqu'ici directeur de l'académie, et pour l'instant, cela se passe mieux qu'avec ses prédécesseurs.

Le milieu de terrain a notamment développé les changements opérés par la nouvelle équipe menée par Sage. "Elle a apporté de la simplicité en nous donnant très peu de consignes sur le terrain. On nous a inculqué deux-trois bases offensives et défensives, et ensuite, c'était plus dans le discours du coach, a-t-il détaillé. Ils sont venus en tant qu'intérimaires au départ, pour nous aider. S'ils sont encore là, c'est que le boulot a été bien fait. Je pense qu'on voit des joueurs libérés, qui font parler leurs qualités. Tout le monde amène sa touche, ce qui nous a fait gagner les deux derniers matchs."

"On serait heureux de poursuivre avec eux"

Après deux revers, l'entraîneur et son groupe ont enchaîné deux succès contre Toulouse (3-0) et Monaco (1-0), de quoi retrouver le sourire, et surtout donner du crédit à Pierre Sage. "En gagnant et en voyant le travail qu'abat l'encadrement technique, on est très contents. Il y a une bonne relation entre nous et on serait heureux de poursuivre avec eux, a confié Caqueret. Maintenant, ce sera important de gagner face à Nantes (mercredi 21h) pour prendre les trois points déjà, puis rendre la pareille au staff. Mais ce n'est pas à nous de prendre ces décisions." Avec ses coéquipiers, ils sont néanmoins sur le terrain, avec donc entre leurs pieds la possibilité de changer le cours des choses, pour le meilleur et pour le pire.