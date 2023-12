Titulaire lors des derniers matchs de Chelsea, Benoît Badiashile serait sur les tablettes de l'OL cet hiver. Le club lyonnais réfléchirait à un prêt.

Si l'on regarde uniquement les chiffres de son temps de jeu, on pourrait croire que Benoît Badiashile n'est un élément parmi tous les autres dans le très rempli vestiaire de Chelsea. Mais ces cinq matchs toutes compétitions confondues disputés cette saison l'ont tous été entre novembre et décembre. Depuis un mois et demi, le défenseur n'a manqué qu'une seule partie, face à Manchester United, étant titulaire lors des cinq autres affiches.

Alors pourquoi une aussi faible utilisation auparavant, tout simplement car l'ancien Monégasque était blessé lors des premiers mois de la saison. Touché aux ischios fin mai dernier, il n'est revenu qu'en septembre à l'entraînement. Le joueur de 22 ans retrouve donc petit à petit ses sensations au sein de la charnière à trois concoctée par Mauricio Pochettino. Il compte d'ailleurs un but et une passe décisive.

Badiashile bien à Chelsea

Ayant visiblement ciblé le recrutement d'un élément dans l'axe pour cet hiver (le nom de Nayef Aguerd ayant aussi été cité), l'OL envisagerait, d'après Foot Mercato, de se faire prêter l'international français (deux sélections).

Néanmoins, cette opération s'annoncerait difficile à mener à son terme. Acheté contre 37 millions d'euros par les Blues en janvier 2023, Badiashile se sentirait bien à Londres et n'aurait pas l'intention de changer d'air au mercato hivernal. D'autant plus que son club ne serait pas non plus vendeur.