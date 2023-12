Mercato : l’OL veut se montrer agressif cet hiver

Englué dans les bas-fonds du championnat, l’OL compte sur le mercato hivernal pour redresser la barre. Les cibles sont nombreuses, mais encore faut-il les convaincre de rejoindre une lanterne rouge…

Les trois matchs restant avant la trêve seront déterminants à plus d’un titre. Dans son programme de fin d’année qui le verra affronter Toulouse, Monaco et Nantes, l’OL n’a pas des dizaines d’options : il lui faut prendre des points pour affronter les fêtes de Noël avec un état d’esprit plus positif que les quatre derniers mois. En prenant des points, le club lyonnais va forcément recoller à ses concurrents et va surtout pouvoir avoir un discours bien différent dans la période de mercato que s’il pointe avec sept points en 17 journées. Avec la décision de la DNCG, l’OL va pouvoir recruter à hauteur de 50 millions d’euros (hors ventes) comme l’a confié John Textor à Olympique-et-Lyonnais en début de semaine. Une belle enveloppe qui finalement dans le marché actuel qu’est le football ne représente pas grand-chose. D’autant plus que les chantiers vont être nombreux durant cet hiver.

Le milieu comme chantier prioritaire

Avec cette place de lanterne rouge, personne n’est vraiment intouchable dans cette formation lyonnaise et c’est a minima un renfort par ligne qui est attendu à partir du 1er janvier. Si l’on fait les calculs, cela revient à une moyenne de 10M€ par joueur ciblé et avec cette somme, difficile de réellement viser du lourd. C’est pourtant le souhait de la direction de miser sur des renforts d’expérience afin de se fondre rapidement dans le collectif rhodanien. Mais qui est aujourd’hui assez fou pour rejoindre un tel marasme ? En ce sens, L’Équipe avance que les pistes Nayef Aguerd et Saïd Benrahma, évoluant tous deux à West Ham, sont une ambition qui risque d’être difficile à assouvir. Devant, Hugo Etikite, placardisé au PSG, pourrait être relancé pour venir concurrencer Alexandre Lacazette.

Dans les chantiers prioritaires, le milieu de terrain reste celui à renforcer avant tous les autres. Depuis le début de la saison, l’entrejeu lyonnais ne fait pas le poids et la cellule de recrutement, qui s’est étoffée ces dernières semaines, aurait réactivé les pistes Guido Rodriguez, qui n’a toujours pas prolongé avec le Betis, et Rade Krunic qui alterne entre le banc et le onze depuis deux mois avec l’AC Milan, en plus de Baptiste Santamaria (Rennes). Deux joueurs qui avaient éconduit l’OL durant l’été dernier, mais le club lyonnais peut-il vraiment se montrer rancunier ?