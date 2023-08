Mercato : l’OL passe à l’offensive pour Krunic

À la recherche d’un milieu défensif, l’OL vise Guido Rodriguez ou Rade Krunic. Face aux exigences du Betis Séville, le club lyonnais aurait formulé une offre de 12 millions d’euros à l’AC Milan pour Krunic.

Ça s’affole, ça s’affole à l’OL, aussi bien en coulisses que sur le terrain. Pendant que John Textor et Jean-Miche Aulas sont en train de régler leurs comptes sur différents terrains, le club lyonnais doit malgré tout s’activer dans cette dernière ligne droite du mercato. Le propriétaire américain l’a rappelé mardi, la recherche d’un milieu défensif est la priorité lyonnaise pour les dernières 48h avec deux profils qui se détachent. Celui de Guido Rodriguez (Betis Séville) et de Rade Krunic (AC Milan). Encore faut-il réussir à convaincre les clubs et c’est une tout autre paire de manches pour l’OL.

Le joueur séduit par l'offre salariale

Le Betis reste inflexible pour le moment et demande un peu plus de 15 millions d’euros pour Rodriguez. La direction lyonnaise n’a pas encore accédé à cette demande et continuerait donc à jouer sur deux tableaux. D’après Sky Sport Italia, l’OL aurait soumis une offre à l’AC Milan pour Krunic. Elle serait de l’ordre de 12-13 millions d’euros et une réponse milanaise est attendue. Interrogé sur l’intérêt lyonnais dimanche dernier, Stefano Pioli s’était plutôt montré ferme, avançant que "Krunic reste avec nous cette saison". Seulement, l’offre salariale proposée par l’OL ferait réfléchir le milieu bosniaque. La balle est désormais dans le camp de l’AC Milan, mais les minutes sont comptées à Lyon.