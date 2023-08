Comme Laurent Blanc, John Textor a érigé l’achat d’un milieu défensif comme la priorité de la fin du mercato. Entre Guido Rodriguez et Rade Krunic, l’OL va devoir sortir le chéquier d’après son propriétaire.

Plus que 48h avant la fin du mercato estival 2023. Comme à chaque saison, c’est l’heure du panic buy et des derniers ajustements pour les clubs européens. Malgré les restrictions de la DNCG, l’OL n’échappe pas à la règle, d’autant plus que plusieurs dossiers restent encore à finaliser. Il est question de l’officialisation des arrivées d’Ernest Nuamah et de Mama Baldé tout comme la recherche d’un milieu défensif.

C’est le souhait de Laurent Blanc depuis plusieurs mois et à quelques heures de la fin, l’entraîneur lyonnais n’a toujours pas été comblé. Néanmoins, la cellule de recrutement dirigée par Matthieu Louis-Jean travaille d’arrache-pied pour s’offrir la perle rare. "Notre appétit est plus grand que notre budget, surtout avec la DNCG mais ça reste notre priorité pour ces derniers jours, a confirmé John Textor mardi lors de la visioconférence avec plusieurs médias. On veut trouver un joueur dans l’équilibre, ce que cherche le coach. C’est-à-dire un jour très physique, très fort sur le plan défensif. Sur la vision sur le long terme, un joueur très technique."

Dans cette quête du joueur idoine, Guido Rodriguez et Rade Krunic semblent se détacher. Seulement, les dossiers se heurtent à une certaine intransigeance des clubs propriétaires que sont le Betis Séville et l’AC Milan. Avec l’arrivée en prêt de Mama Baldé, l’OL devrait pouvoir investir du cash dans l’une de ces deux transactions. Et Textor va devoir mettre la main à la poche. "C’est un vrai défi de pouvoir avoir ce profil mixte et si on le trouve, on va plutôt payer 20 millions d’euros que six ou huit. On essaye de résoudre cette situation avec les contraintes."