OL - Mercato : Blanc n’a qu’une priorité avec le 6

En attendant l’officialisation d’Ernest Nuamah, l’OL travaille sur le recrutement d’un numéro 6. En conférence de presse, Laurent Blanc a une nouvelle fois mis la pression sur ses dirigeants.

À force d’attendre, les supporters lyonnais se demandent si la bonne nouvelle Ernest Nuamah ne va pas tourner au vinaigre. Arrivé à Lyon depuis mardi, le Ghanéen n’a toujours pas été officialisé par l’OL et des questions commencent à se poser. Tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre, mais Laurent Blanc ne pourra pas compter sur l’ailier pour le déplacement à Nice. Il ne pourra pas plus compter sur le renfort d’un milieu défensif face aux Aiglons.

Pourtant, l’entraîneur lyonnais a rappelé à ceux qui ne le savaient pas encore que ce recrutement était une priorité dans cette fin de mercato. Il l’avait déjà dit l’hiver dernier, sans succès. "Oui, le recrutement d’un numéro 6 est ma priorité. Je suis toujours optimiste, mais si le 1er septembre à minuit, il n’est pas là, je serai moins positif et moins souriant, a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse. C’est le 1er septembre à 23h59 ? Ah, je croyais que c’était le 31 à 23h59. Vous venez de me remonter le moral en me donnant 24h de plus."

Voir Laurent Blanc n’être pas à jour concernant la date de fin du mercato ne va pas lui faire gagner des points dans l’estime des supporters lyonnais qui regrettent déjà le manque d’implication du Cévenol. Néanmoins, l’entraîneur profite une nouvelle fois de cette tribune médiatique pour faire passer un message à sa direction. Cette dernière s’active pour convaincre le Betis Séville de lâcher Guido Rodriguez mais ce n’est pas une mince affaire. Le club andalou a rejeté la dernière offre lyonnaise et le temps presse d'ici à vendredi prochain...