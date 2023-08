Ce samedi (11h30), l’OL accueille l’Ajax Amsterdam pour son troisième amical de l’été. Sonia Bompastor a encore aligné un onze assez jeune même si Christiane Endler est de retour dans les buts.

OL - Ajax, cela rappelle forcément des bons et mauvais souvenirs aux supporters de l’OL. Il y a eu les matchs de Ligue des champions, mais surtout la demi-finale de Ligue Europa perdue en 2017. Ce samedi à Décines, ce sera avant tout un match amical entre les joueuses de Sonia Bompastor et les championnes en titre des Pays-Bas. Pour la 3e fois de l’été, les Fenottes ont rendez-vous sur le pré, avec un adversaire cette fois plus coriace que les deux premiers adversaires (Lausanne, OM). Pour ce nouveau match amical, Bompastor peut compter sur certains retours d’internationales comme Lindsey Horan, Vanessa Gilles et Sara Däbritz. Griedge Mbock est aussi de la partie même si la voir sur le terrain n’est pas acquis.

La défenseuse n’est en tout cas pas titulaire en défense centrale, toute comme les trois revenantes de la Coupe du monde. Le onze de départ couché par l’entraîneure lyonnaises est encore très jeune avec les présences d’Alice Marques, Maéline Mendy ou encore Julie Swierot. Néanmoins, dans son désir d’avoir une meilleure assise défensive, Sonia Bompastor peut compter sur le retour de Christiane Endler dans les buts. Melvine Malard, Dzsenifer Marozsan et Perle Morroni font office d’anciennes dans ce onze, qui devrait connaitre quelques changements en cours de match.

Le onze de l’OL : Endler - Sombath, Marques, Sangaré, Morroni - Marozsan, Mendy, Benyahia - Swierot, Belhout-Achi - Malard