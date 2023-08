OL : que peut apporter Maitland-Niles au milieu de terrain lyonnais

Après avoir beaucoup bougé en prêt ces trois dernières saisons, Ainsley Maitland-Niles a posé ses valises à l’OL en début de semaine. Venu principalement pour jouer au milieu, il cherchera à imposer ses qualités que l’effectif lyonnais n’a pas forcément.

Arrière ou milieu droit, sentinelle ou numéro 8, Ainsley Maitland-Niles fait partie de ces joueurs ayant connu de nombreux postes dans leur carrière. Pas toujours avec la réussite espérée, et c’est possiblement cela qui lui a fait défaut pour véritablement s’affirmer à Arsenal, mais cela reste tout de même un atout précieux dans un effectif. Désormais, le voilà Lyonnais, et le garçon de 25 ans semble avoir la volonté de se fixer une bonne fois pour toutes dans un rôle qui lui convient.

Si l’OL l’a fait venir, lui qui venait d’enchaîner trois prêts sur les trois dernières saisons, c’est a priori pour être placé dans l’entrejeu, ensuite, reste à savoir comment Laurent Blanc choisira d’aligner son 11. Pour les observateurs de la Premier League, il paraît plus à son aise comme relayeur, ou alors dans un double-pivot. Ce n’est donc pas le 6 physique et expérimenté réclamé par le Cévenol, mais son gabarit (1m80) lui offre tout de même quelques possibilités. Il compte aussi plus de 100 matchs de Premier League (109), ce qui n’est pas rien si on le compare à Johann Lepenant ou à Skelly Alvero qui pourraient être ses concurrents.

Voilà pour le premier constat au sujet de l’international anglais (cinq capes), qui a débuté très jeune avec les professionnels (17 ans et 3 mois), une promesse qui a rencontré des difficultés pour passer le palier suivant.

Sa nonchalance peut lui faire défaut

Si le club rhodanien a pu le faire venir libre, et attirer un élément avec un CV aussi intéressant, c’est logiquement que Maitland-Niles a des défauts. Le principal n’est pas footballistique, mais plutôt mental, car son aspect nonchalant est régulièrement cité, un peu comme c’était le cas par exemple pour Tanguy Ndombele auparavant. Le numéro 98 a-t-il la même aisance ballon au pied que son prédécesseur, il faudra l’observer lors de ses premiers pas avec l’équipe, mais en tout cas, ils ont un profil comparable, sauf pour la polyvalence.

Lors de l’exercice précédent à Southampton, il a été utilisé aussi bien comme latéral droit (7), que milieu défensif (5) et relayeur (4), or, il s’avère que le droitier ne soit pas un excellent défenseur, possédant encore des lacunes dans ce domaine. Ce manque de stabilité à un poste n’est pas anodin car l’ex-Gunner est un footballeur plutôt irrégulier, et c’est aussi pour cela que la formation londonienne l’a aussi souvent prêté, mais être baladé d’un rôle à l’autre aussi régulièrement n’a pas joué en sa faveur, encore plus chez le dernier du championnat.

Une belle technique sous pression

Mais que les supporteurs lyonnais se rassurent, Maitland-Niles a aussi des atouts à faire valoir. Alexandre Lacazette, ancien coéquipier à Arsenal, le qualifie de footballeur doué “techniquement et possédant des qualités physiques : il peut courir beaucoup et est très rapide”.

D’autres superviseurs éclairés de l’Angleterre le définissent comme un joueur capable de bien ressortir les ballons et de jouer sous pression. En revanche, il est difficile de porter un jugement très précis sur ses facultés à faire progresser le cuir par la passe ou la conduite de balle, étant souvent changé de poste et ayant évolué dans une équipe de Saints en galère durant toute la saison. Interrogé sur ses caractéristiques par la chaîne du club à son arrivée, l’Anglais a répondu qu’il avait “un bon Q.I foot et une bonne capacité d’adaptation”, en plus d’être quelqu’un “d’ambitieux.”

L'OL n'a pas de joueur de son profil au milieu

Espérant s’imposer dans l’entrejeu, mais précisant qu’il était prêt à dépanner “n’importe où” afin d’aider l’OL, Maitland-Niles est à la croisée des chemins. Son contrat court sur quatre ans, jusqu’en 2027, une belle opportunité pour lui de retrouver de la stabilité. Il lui faudra néanmoins parfaire son adaptation à un nouveau pays, une nouvelle ligue, mais il a pour lui un profil que les autres milieux rhodaniens n’ont pas, ce qui pourra lui offrir un plus. Ce sera également intéressant pour sa formation au vu du visage affiché pendant la préparation.

Comme le souligne Robert Valette, ancien entraîneur de la réserve, il manque à ce groupe un “passeur avec un style de jeu allant de l’avant.” Sera-t-il cet élément capable de créer le lien entre l’entrejeu et l’attaque ? Il faudra patienter pour avoir la réponse, et surtout, observer comment Laurent Blanc l’utilise.

Point faible de l’Olympique lyonnais lors de l’exercice 2022-2023, cette zone du terrain sera scrutée de près car si le club veut glaner un ticket européen, il n’aura pas le choix que d’y performer. Avec l’appui de Maitland-Niles ? C’est ce qu’il faudra voir.