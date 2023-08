OL - Bleues : Diani-Le Sommer, duo en feu

Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by Brenton EDWARDS / AFP)

Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer n'en finissent plus de briller avec les Bleues depuis le début de la Coupe du monde.

Si les Bleues sont parvenues en quarts de finale de la Coupe du monde, elles le doivent en grande partie à Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Depuis le match face au Brésil, les deux Tricolores ne cessent de faire gonfler leurs statistiques. Par exemple, les deux futures coéquipières à l'OL comptent sept buts sur les douze inscrits jusqu'à maintenant. Quatre pour Diani et trois pour Le Sommer. Ce qui représente plus de 50% des buts inscrits au total (7/12) par les filles du sélectionneur Hervé Renard.

Par ailleurs, la seconde a inscrit un doublé lors du 8e de finale face au Maroc (4-0), établissant ainsi un nouveau record après ceux face à la Seleção (2-1). Il faut ajouter à cela les deux autres buts marqués respectivement par Wendie Renard (contre les Brésiliennes), défenseure de l'OL, et Vicki Becho (Panama), l'autre attaquante lyonnaise. Les Fenottes représentent donc 75% des buts de la France. Rien que ça.

Prépondérantes dans les succès français

Pour sa part, la néo-Rhodanienne Diani ne manque pas de s'illustrer dans le tournoi. Auteure d'un triplé lors du dernier match de poule face au Panama (6-3), la désormais ex-coéquipière de Grace Geyoro en a profité pour en inscrire un de plus face au Maroc. Elle a aussi délivré deux nouvelles passes décisives mardi, après celle pour sa partenaire Le Sommer face au Brésil. La joueuse de 28 ans en est à trois offrandes depuis le début de la compétition.

Des chiffres qui ont de quoi donner le vertige aux autres nations qualifiées pour les quarts de finale. En tout cas, Hervé Renard espère pouvoir bénéficier de ses deux joueuses jusqu'au bout du tournoi. Avec pourquoi pas un premier sacre mondial à la clé, quatre mois seulement après sa prise de poste à la tête de la sélection.