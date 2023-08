Vicki Becho (OL) entre un peu plus dans l’histoire des Bleues

Pour sa première titularisation en Coupe du monde, Vicki Becho s’est payée le luxe de marquer en fin de match. À 19 ans, l’attaquante de l’OL devient la plus jeune buteuse des Bleues dans un Mondial.

Le conte de fées continue de s’écrire en Australie pour Vicki Becho. Invitée surprise du rassemblement de l’équipe de France puis de la liste des 23 Bleues retenues, l’attaquante de l’OL croque à pleines dents son expérience avec les A. Mise en confiance par Hervé Renard qui apprécie ses qualités de débordements et de vitesse, Becho n’est pas à la Coupe du monde pour faire de la figuration. Si elle reste remplaçante d’autant plus dans le dispositif en 4-4-2 français, la jeune Lyonnaise est entrée contre la Jamaïque puis le Brésil. À chaque fois en apportant de la folie balle au pied.

1re titularisation, 1er but

Ses bonnes entrées ont convaincu Renard de lui laisser sa chance contre le Panama dans une large revue d’effectif. Aux côtés de sa nouvelle coéquipière à l’OL, Kadidiatiou Diani, Vicki Becho a amené le but du 2-1 avant de se mettre en évidence individuellement. Au bout du temps réglementaire, l’ancienne du FC Sens a trompé la gardienne panaméenne et porté le score à 6-3 pour les Bleues.

Elle a surtout inscrit son premier but avec l’équipe de France. Un but historique puisqu’à 19 ans et 303 jours, Vicki Becho est devenue la plus jeune joueuse française à marquer lors d’un match de Coupe du monde. L’apprentissage du niveau international depuis un mois et demi se passe plutôt bien pour la Fenotte.