OL - Mercato : fin de l'épisode Lukeba à Leipzig ?

Courtisé depuis plusieurs semaines par Leipzig, le club allemand aurait abandonné la piste menant au défenseur lyonnais Castello Lukeba.

Castello Lukeba semble s'éloigner de Leipzig (Allemagne). Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club allemand se tournait plus vers Lutsharel Geertruida, défenseur de Feyenoord (Pays-Bas). Une offre serait parvenue au club hollandais et les discussions sont toujours en cours entre les deux parties. Le 3e du dernier exercice de Bundesliga est à la recherche du remplaçant de Joško Gvardiol, défenseur central croate (21 sélections) parti à Manchester City.

L'OL compte sur son international Espoirs

De son côté, l'Olympique lyonnais peut souffler un coup. Après une nouvelle indemnité de transfert proposée par Leipzig et rejetée par l'OL, Laurent Blanc a la ferme intention de garder ses Espoirs pour la saison prochaine. Le coach lyonnais a réitéré sa demande de voir ses quatre joueurs formés à l'académie (Lukeba, Caqueret, Cherki et Barcola) rester encore une saison de plus avant de partir. Le mercato touche à sa fin prochainement (1er septembre) et l'OL continue de faire de la résistance pour conserver ses meilleurs joueurs.