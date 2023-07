Mercato : Blanc réitère ses conseils aux Espoirs de rester à l'OL

Comme il l'avait déjà fait voilà quelques semaines de cela, Laurent Blanc a de nouveau exhorté les jeunes pousses de l'OL à ne pas partir lors de ce mercato.

Castello Lukeba, Rayan Cherki ou Bradley Barcola... Voilà les trois noms cochés par plusieurs grandes écuries et qui agiteront certainement la fin du mercato de l'OL, même si ces trois garçons venaient finalement à rester dans le Rhône. C'est d'ailleurs le souhait de Laurent Blanc, qui doit déjà composer avec un effectif juste sur le plan qualitatif.

Avec Maxence Caqueret, les Gones ont repris le chemin de l'entraînement lundi, et disputé quelques minutes samedi soir face au Celta Vigo (1-0). Leur retour n'a pas permis à l'Olympique lyonnais d'inverser le scénario du match, mais on se gardera bien de les juger sur cette reprise. Nous en verrons probablement plus le 5 août prochain contre Crystal Palace pour la dernière répétition avant le début de la Ligue 1 à Strasbourg le 13.

Le club se montre ferme publiquement

En attendant, le Cévenol a de nouveau conseillé à ses protégés de poursuivre leur aventure avec leur club formateur, malgré les approches de concurrents européens. "On a récupéré quatre titulaires, j'espère qu'ils seront prêts le 13. Je suis heureux qu'ils soient de retour, ils ont fait leurs preuves l'année dernière, a-t-il souligné sur OL Play. Ce sont des bons joueurs avec de gros potentiels, mais je le dis et je le répète, je pense que ce serait très profitable pour eux qu'ils restent à Lyon pour progresser et avoir la certitude de jouer."

C'est aussi le discours tenu par le président exécutif, Santiago Cucci qui a confié en milieu de semaine que le 7e du dernier championnat de France comptait sur ses éléments prometteurs pour l'exercice 2023-2024, voire plus.