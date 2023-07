OL : Laurent Blanc s'exprime sur la blessure de Dejan Lovren

Dejan Lovren face à Jonathan David lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Dejan Lovren manquera la totalité de la préparation, c'est une certitude, mais aussi le début du championnat. Laurent Blanc n'a pas caché l'importance de la blessure du Croate.

Même s'il n'en a pas dit beaucoup, Laurent Blanc n'a pas forcément cherché à minimiser la blessure de Dejan Lovren, son patron défensif. L'arrière central est touché à la cuisse depuis le début ou presque de la présaison. Il est sorti après seulement 10 minutes de jeu face à De Treffers (1-2) le 14 juillet.

Après avoir passé des tests médicaux dans le Rhône, le Croate est reparti dans son pays afin de se soigner. Il sera bien évidemment indisponible pour plusieurs semaines, entre son retour à l'entraînement et l'obligation de refaire une préparation complète. "Il souffre d’une blessure (musculaire) conséquente, mais Dejan est un grand professionnel. Il va faire en sorte de revenir le plus vite possible", a commenté sobrement l'entraîneur de l'OL au Progrès.

Diomandé, Lukeba voire Mata pour occuper ce rôle

A priori, il ne faut pas s'attendre à revoir Lovren sur les terrains avant septembre, voire peut-être plus selon son niveau physique à son retour. En attendant, l'Olympique lyonnais s'appuiera principalement sur Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Clinton Mata pour évoluer en charnière, le dernier nommé ayant jusqu'ici montré de belles choses pour ses débuts avec son nouveau club, même à un poste qui n'est pas le sien.