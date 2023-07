OL - Molenbeek : Sanchez veut "réaliser une saison pleine"

Prêté à Molenbeek par l'OL, Florent Sanchez souhaite désormais effectuer un exercice complet au niveau professionnel, ce qu'il pourra faire en Belgique.

Ce dimanche après-midi, l'Olympique lyonnais a officialisé le départ de Florent Sanchez en direction de la Belgique et de Molenbeek. Le milieu de terrain de la génération 2003 est prêté pour une année au club belge qui se trouve appartenir à la galaxie Eagle Football, un "cousin" de l'OL donc.

Après deux expériences hors de Lyon, à Villefranche en National, puis à Volendam (Eredivisie), à chaque fois pour six mois, il va cette fois-ci pouvoir s'étalonner sur un exercice complet dans un groupe professionnel, de quoi lancer véritablement sa carrière au haut niveau.

Maintenir le club et afficher ses qualités

A son retour, il lui restera un an de contrat avec l'équipe rhodanienne mais avant de penser à cela, l'international U20 a des intentions claires avec le RWDM. "Je suis ravi de venir ici. Mon objectif personnel est de réaliser une saison complète au plus haut niveau belge et collectivement, aider l’équipe à se maintenir et à gagner le plus de matchs possible", a-t-il annoncé. Entraîné par un coach qu'il connaît bien, Claudio Caçapa, qui a participé activiement à son transfert, Sanchez a maintenant les cartes en main pour s'imposer et montrer son talent en Jupiler Pro League.