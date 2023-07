Le choc du groupe B de ce Mondial mettra aux prises le Canada de Vanessa Gilles et l'Australie d'Ellie Carpenter. Dos au mur, les Australiennes doivent l'emporter si elles souhaitent aller en 8es.

Deux joueuses de l'OL mais probablement une déçue ce lundi en début d'après-midi au Mondial féminin. En effet, le Canada de Vanessa Gilles rencontre l'Australie d'Ellie Carpenter à 12 heures lors du troisième match de la phase de groupes. Dans la poule B, les deux nations sont pour l'instant devancées par le Nigéria, qui avec quatre points, domine les Canadiennes (à égalité) et les Australiennes (trois unités).

Pendant que les Nigérianes tenteront de valider leur première place face à l'Irlande déjà éliminée, le dernier ticket pour les 8es de finale devrait se jouer entre le Canada et l'Australie.

Le Canada a l'avantage

Les championnes olympiques en titre ont un petit avantage puisqu'un nul leur suffira pour se qualifier au tour suivant. En revanche, la pression sera grande à domicile pour les Matildas, pour qui une élimination après seulement trois rencontres dans cette Coupe du monde serait une déconvenue.

Le cœur des supporteurs lyonnais sera donc partagé ce lundi, mais une chose est certaine, à moins d'un scénario qui verrait le Nigéria perdre par plus d'un but et l'Australie et le Canada se séparer dos à dos, une des deux Fenottes rentrera à la maison dès ce 31 juillet.