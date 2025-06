OL Lyonnes : Carpenter et van de Donk sont désormais mariées

Fiancées depuis plus d'un an, Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk ont fêté leur mariage tout récemment. Un événement célébré avec plusieurs actuelles et anciennes coéquipières.

Leur chemin, au moins professionnel, devrait se séparer cet été. Après quatre saisons ensemble sous les couleurs de l'OL Lyonnes, Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk pourraient ne pas évoluer dans la même équipe lors de l'exercice 2025-2026. Cependant, il est question qu'elles se retrouvent du côté de l'Angleterre, mais rien n'est encore officialisé. En attendant, les deux femmes se sont mariées le week-end passé, dans l'Hérault.

Une cérémonie très attendue depuis l'annonce de leurs fiançailles. En couple depuis 2022, la défenseure et la milieu de terrain avait officialisé la nouvelle voilà un an et demi maintenant. Des réjouissances auxquelles ont pris part plusieurs coéquipières et anciennes partenaires, dont Kadeisha Buchanan, Catarina Macario (Chelsea) ou encore Melvine Malard (Manchester United).

A Londres la saison prochaine ?

Rappelons que le club rhodanien n'a pas retenu la Néerlandaise. Son contrat arrivait à expiration à l'issue de l'exercice 2024-2025. Quant à l'Australienne, il lui reste une année de plus (jusqu'en 2026). Leur histoire d'amour pourrait se poursuivre à Londres, où le nom de Carpenter est cité à Chelsea. Celui de "DVD" est régulièrement associé à Arsenal, son ancien club.

En attendant de connaître la suite de leur carrière, les deux joueuses ont glané ensemble la Ligue des champions en 2022, quatre fois le championnat de France (2022 à 2025) et une coupe de France (2025).