OL - Mercato : Caleta-Car vers un départ cet été ?

Ayant vu son temps de jeu se réduire au fur et à mesure de la saison, Duje Caleta-Car n'est pas satisfait de la situation. Il pourrait quitter le club lors du mercato.

Duje Caleta-Car a vécu une saison en compliquée avec l'Olympique lyonnais. Il a d'abord enchaîné les titularisations durant la première moitié de celle-ci, en réalisant des performances en dents de scie. Mais, dans un second temps, l'international croate (33 sélections) a petit à petit disparu du onze de départ de l'équipe de Paulo Fonseca. En 2024-2025, il comptabilise tout de même 28 apparitions avec le club rhodanien, dont 23 titularisations.

Il est également le joueur lyonnais ayant reçu le plus de cartons jaunes en Ligue 1 (9), ce qui le place même à la 7e place toutes équipes confondues. Même si son agressivité sur le porteur de balle est une de ses marques de fabrique, Caleta-Car tombe parfois dans une forme de caricature de lui-même. Un péché mignon qui lui a porté préjudice lors de l'exercice 2024-2025. Paulo Fonseca a préféré aligner Clinton Mata et Moussa Niakhaté en charnière centrale.

Caleta-Car dans le doute sur son avenir à l'OL

À défaut d'avoir réussi à s'imposer tout au long de la saison avec l'OL, Duje Caleta-Car garde encore et toujours une place importante avec la Croatie. Il était Titulaire lors des deux derniers succès de son pays (7-0 contre Gibraltar et 5-1 face à la République tchèque). Le joueur de 28 ans engrange de la confiance avec sa sélection.

Lors de la trêve, il s'est confié sur sa situation et son avenir à l'Olympique lyonnais dans un entretien avec le média 24 Sata. "J'ai déjà dit que je n'étais pas satisfait de ma situation au club, surtout lors de la deuxième partie de saison, a-t-il clamé. On ne sait rien encore, mais l'été est long, on verra bien. Je dois voir quels sont leurs projets, ce que pense l'entraîneur… Mais je ne peux rien dire pour l'instant, on verra bien."

Une porte de sortie en Angleterre pour Caleta-Car ?

Du côté de l'OL, la direction rhodanienne ne devrait pas retenir Duje Caleta-Car, d'après les informations de Foot Mercato. En effet, il ne rentrerait plus dans les plans de Fonseca et aurait même été mis sur la liste des transferts.

Les dirigeants seraient ouverts à une vente du Croate. Plusieurs prétendants se seraient déjà manifestés, notamment Sunderland, fraîchement promu en Premier League. En Turquie aussi, son profil serait suivi. Il reste à l'ancien Marseillais deux années de contrat.