Précédemment à Rayan Cherki, plusieurs Lyonnais ont déjà fait leur valise pour l'Angleterre, avec plus ou moins de réussite.

Le 10 juin 2025, Rayan Cherki rejoint officiellement Manchester City pour la somme de 36,5 millions d'euros (+6 de bonus). Le joueur de 21 ans va découvrir la Premier League sous les ordres de Pep Guardiola. Pour sa dernière saison avec son club formateur, il a rendu une bien belle copie : 12 buts et 20 passes décisives en 44 rencontres.

Par ailleurs, le natif de Lyon a également terminé meilleur passeur de Ligue 1 et de la Ligue Europa. Le meneur de jeu se retrouve maintenant face à un grand défi : s'imposer en dans l'un des (certains diront le) meilleurs championnats du monde. Bien avant Cherki, d'autres joueurs passés par l'OL, ont tenté leur chance en Angleterre.

Les Lyonnais et la Premier League, une histoire ancienne

Tout d'abord, à l'été 2005, un certain Michael Essien (2003-2005, 96 matchs) quitte l'OL en direction de Chelsea, pour un montant de 38 millions d'euros. L'international ghanéen rayonne avec les Blues de 2005 à 2014 (256 matchs et 24 buts). Il se forge un palmarès digne de ce nom : deux titres en Premier League (2006 et 2010), quatre Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012) et une Ligue des champions en 2012 notamment. Il reçoit même la récompense de meilleur joueur de l'équipe en 2007.

Ensuite, Florent Malouda (2003-2007, 193 matchs) débarque lui aussi à Chelsea, mais à l'été 2007, contre 19 millions d'euros. Il passe six années à Londres (2007-2013), au cours desquelles il va marquer 45 buts en 229 apparitions. Mais, son histoire se finit mal avec sa formation. Il est mis à l'écart du groupe en 2013 et contraint de partir avec un sentiment d'amertume.

Quand les Lyonnais s'exilent à Londres

De son côté, Hugo Lloris (2008-2012, 202 rencontres) pose également ses bagages dans la ville londonienne, mais du côté de Tottenham, lors du mercato estival de 2012. Et ce, pour la somme de 10 millions d'euros (+5 en bonus). Il va réaliser une longue et grande carrière avec les Spurs : 447 parties entre 2012 et 2023. Londres plait décidément aux Lyonnais.

En juillet 2017, Alexandre Lacazette (201 réalisations en 391 affiches) s'engage avec Arsenal. Le club londonien débourse 53 millions d'euros (+7 de bonus) pour s'attacher les services du "serial buteur". L'avant-centre laisse un souvenir positif chez les Gunners où il a remporté le Community Shield en 2017 et la Coupe d'Angleterre en 2020. Il marquera 71 buts en 206 matchs entre 2017 et 2022.

Enfin, Tanguy Ndombele (111 sorties avec l'OL) devient le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais (il l'est d'ailleurs toujours) avec sa signature à Tottenham en 2019, pour 60 millions d'euros (+10 en bonus). L'international français (7 sélections) va avoir du mal à performer chez les Spurs, où il va jouer seulement 91 matchs entre 2019 et 2024.

Les autres joueurs lyonnais vendus en Premier League :

-Frédéric Kanouté à West Ham en 2000 pour environ 6 millions d'euros.

-Steed Malbranque à Fulham en 2001 pour 6,6 millions d'euros.

-Steve Marlet à Fulham en 2001 pour 17,6 millions d'euros.

-Dejan Lovren à Southampton en 2013 pour 10 millions d'euros (+2 de bonus).

-Clinton Njie à Tottenham en 2015 pour 14 millions d'euros (+3 en bonus).

-Lucas Paquetá à West Ham en 2022 pour 42,95 millions d'euros (+18,68 de bonus).

-Bruno Guimarães à Newcastle en 2022 pour 42,1 millions d'euros (+8 en bonus).

-Malo Gusto à Chelsea en 2023 pour 30 millions d'euros (+5 de bonus).