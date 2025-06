Mercato : le top 10 des plus grosses ventes de l'OL

Rayan Cherki fait son apparition dans le classement des dix ventes les plus onéreuses de l'histoire du club rhodanien.

Ces dernières années, l'Olympique lyonnais a réalisé des ventes de joueurs plus ou moins réussies. En cette intersaison, le club rhodanien a bouclé le départ de Rayan Cherki à Manchester City, pour un montant de 36,5 millions d'euros (+6 en bonus).

Une cession significative dans l'optique de renflouer les caisses de l'OL à deux semaines du passage décisif devant la DNCG. Un transfert qui n'est pas sans rappeler les autres juteuses transactions que Rhodaniens ont effectuées dans le passé.

De Karim Benzema à Tanguy Ndombele

En 10e position de ce classement, on retrouve un certain Karim Benzema. En 2009, l’attaquant s’est envolé pour le Real Madrid contre un chèque de 35 millions d’euros. Le reste appartient à l’histoire. Un Lyonnais peut en cacher un autre. À la 9e place, c’est Rayan Cherki qui inscrit désormais son nom. Comme mentionné plus tôt, les Citizens s’attachent les services de l'international français de 21 ans pour 36,5 millions d’euros, plus 6 millions de bonus. Vient ensuite Michael Essien, 8e, transféré à Chelsea en 2005 pour 38 millions d’euros.

Plusieurs joueurs formés à l'OL

Puis, Corentin Tolisso figure en 7e position. En 2017, le Bayern Munich a déboursé 41,5 millions d’euros, plus 6 millions de bonus, pour recruter le milieu de terrain. Place maintenant aux Brésiliens. Bruno Guimarães (6e) et Lucas Paquetá (5e) ont tous deux rejoint la Premier League en 2022. Le premier à Newcastle pour 42,1 millions d’euros (+8 de bonus), le second à West Ham pour 42,95 millions d’euros (+18,68 de bonus). Retour ensuite à un pur Gone : Bradley Barcola, 4e du classement, a rejoint le PSG en 2023 pour 45 millions d’euros (+5 de bonus).

Le podium s’ouvre avec Ferland Mendy, recruté par le Real Madrid en 2019 pour 48 millions d’euros (+5 de bonus). En 2e position, Alexandre Lacazette, transféré à Arsenal pour 53 millions d’euros (+7 de bonus) en 2017. Enfin, le plus gros transfert de l’histoire de l’OL reste à ce jour Tanguy Ndombele, cédé à Tottenham en 2019 pour 60 millions d’euros, plus 10 de bonus. Une vente record… mais une trajectoire qui n’a pas tenu ses promesses pour l’ancien joueur d’Amiens, formé à l’EA Guingamp.