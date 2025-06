Selon les chiffres de la Ligue, Duje Caleta-Car et Alexandre Lacazette comptent parmi les joueurs les plus sanctionnés par les arbitres en 2024-2025. Pourtant, l'OL n'est pas un club particulièrement fautif.

L'heure est au bilan pour la Ligue 1. Cela fait maintenant presque un mois que le verdict final a été rendu. Mardi, le site du championnat a publié ses statistiques sur la discipline. Et l'on remarque que deux éléments lyonnais se distinguent dans certaines catégories. Prenons les avertissements. Avec neuf cartons jaunes récoltés tout au long de la saison, Duje Caleta-Car, a égalité avec plusieurs confrères, est le 7e joueur le plus réprimandé. Cela reste loin tout de même du Lensois Facundo Medina, en tête de ce classement (treize).

Son désormais ex-capitaine, Alexandre Lacazette, a lui subi beaucoup de coups de sifflet en sa défaveur de la part des arbitres. Ils ont sanctionné à 48 reprises l'avant-centre en 30 parties, le 11e plus haut total de l'exercice passé. Ce qui nous donne une moyenne de 1,6 faute par apparition. Il est vrai que l'attaquant n'est pas le dernier pour amorcer un pressing, notamment lorsqu'il faut revenir vers son camp. A titre d'exemple, le Brestois Ludovic Ajorque est à 61 fautes commises, personne ne fait pire.

61 cartons jaunes, aucun rouge pour l'OL

Pourtant, l'OL n'est pas une équipe particulièrement dans le viseur des arbitres. Avec 407 coups de sifflet contre elle, elle se situe en milieu de tableau. Idem pour les "biscottes". Les Rhodaniens en ont récolté 61, soit 23 de moins que Montpellier (84). Si l'on ajoute à cela l'absence d'exclusion, on comprend pourquoi on recense peu de suspensions.

Les Lyonnais ont purgé 8 matchs de suspension en 2024-2025, le troisième chiffre plus faible de la compétition, devant Angers (7) et le PSG (4). Nicolas Taglifico (3) est le plus gros contributeur, devant Lacazette (2). On retrouve également Caleta-Car ou encore Saël Kumbedi.