Lindsay Rose regrette que l'OL soit "devenu un club business"

Lindsay Rose a porté les couleurs de l'OL voilà dix ans maintenant. Aujourd'hui, il a bien du mal à reconnaître son ancien club.

Défenseur central de l'OL entre 2014 et 2016 (19 matchs), Lindsay Rose s'est livré au cours d'un entretien Foot Mercato. L'occasion pour l'international mauricien (17 sélections) de donner son avis sur l'évolution de l'institution rhodanienne. En effet, depuis son départ en 2016 pour le FC Lorient, la direction du club a changé. John Textor a pris la relève de Jean-Michel Aulas, par l'intermédiaire du Eagle Football Group. Aujourd'hui, les Lyonnais sont en proie à des difficultés financières à l'approche du passage devant la DNCG.

"C’est un super club. La formation est exceptionnelle. C’est vrai que depuis que le président Jean-Michel Aulas est parti, on sent que ç'a totalement changé de stratégie. En voyant ça un peu de loin, ça me fait un peu mal de voir le voir évoluer de la sorte. À présent, ça me paraît davantage être un club business qu’un club avec une identité lyonnaise forte, qu’on aime ou qu’on n’aime pas. D’un point de vue extérieur, c’est assez étrange", a-t-il déploré.

Lindsay Rose aimerait retrouver la Ligue 1

Après sa période à l'OL, Lindsay Rose a enchaîné les expériences françaises puis étrangères : FC Lorient, SC Bastia, Aris Salonique, Legia Varsovie. De retour dans la formation grecque depuis deux saisons, le footballeur de 33 ans se verrait bien revenir en France. "Je reste une personne assez lucide. Je sais que ça reste un peu compliqué pour moi de rejoindre un top 10 de L1, a-t-il reconnu. Mais en même temps, je suis un gros compétiteur et je ne me fixe pas de limites [...] Je penserai plutôt à la Ligue 2 avec un objectif de montée, ou un projet basé sur la jeunesse dans lequel je pourrais, encore une fois, apporter mon expérience. J’aimerais retrouver la Ligue 1 avant de terminer ma carrière [...] Je ne suis pas fermé".

Le joueur formé au Stade Rennais possède un contrat jusqu'en juin 2026 avec Salonique. En 2024-2025, il a disputé seulement huit rencontres avec son équipe. Ce qui peut aussi expliquer son envie d'ailleurs.