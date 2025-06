Dans une émission de RMC Sport, Frédéric Guerra, agent de joueurs de l'OL, a longuement disserté sur le mercato. Il donne notamment une anecdote au sujet de Sidney Govou.

Président emblématique de l'OL du 15 juin 1987 au 5 mai 2023, Jean-Michel Aulas a gravé son nom à jamais dans l'histoire des Lyonnais. Pendant plus de 35 ans, il a participé à forger un palmarès remarquable : sept titres de champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue, sept Trophées des champions et un titre de D2 (1989). Les dernières saisons de sa gouvernance furent plus difficiles néanmoins, jouant forcément sur la trace laissée.

Un homme que connaît assez bien Frédéric Guerra, pour l'avoir côtoyé pendant des années. Au cours d'une entrevue avec RMC Sport, le fameux agent de footballeurs a livré une anecdote sur l'ancien patron du club rhodanien.

Aulas a très vite changé d'avis

Frédéric Guerra est très au fait de l'univers lyonnais. En effet, il est aujourd'hui le représentant de Warmed Omari et Erawan Garnier. Il a aussi épaulé Houssem Aouar, Maxime Gonalons, Samuel Umtiti, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, ou encore Sidney Govou. Au sujet de ce dernier, il a fait le récit d'un échange cocasse qu'il a eu avec Jean-Michel Aulas en 2004. "J'étais allé à Annecy pour un match amical, il me voit dans les tribunes et me dit : "Bon, on a décidé de vendre Sidney (Govou) à l'OM, donc voilà je vous le dis", commence-t-il.

Il poursuit. "À la fin de la rencontre, j'attends les joueurs un peu. Il revient et me dit : "On a changé d'avis, on vend Peguy à Marseille", véridique. Et ils ont vendu Peguy Luyindula deux jours après. Cela se jouait entre les deux, explique-t-il. Sûrement qu'il a dû en discuter avec Bernard Lacombe, qui était un fin footballeur, analyste. Je pense que Bernard a dû dire : "Non, non, on ne peut pas, pas lui"."