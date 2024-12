Beauvue (ex-OL) : "Aulas était un père pour certains joueurs"

Passé par l’OL pendant seulement six mois, Claudio Beauvue ne regrette pas son passage. L’attaquant a été marqué par Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio.

Ce samedi (21h), Claudio Beauvue espère se rappeler aux bons souvenirs des supporters de Ligue 1 et plus particulièrement de Strasbourg. À 36 ans, l’attaquant n’en a toujours pas fini avec le football et fait durer le plaisir du côté du RC Calais. À 18h, le club nordiste reçoit la formation alsacienne et espère pouvoir revivre une épopée comme celle du début des années 2000. Fort de son expérience et d’une Coupe de France gagnée avec Guingamp, Beauvue compte bien jouer les trouble-fêtes. "Pour les jeunes joueurs de Calais, c'est exceptionnel. On aborde ce match du mieux possible, très naturellement. On espère qu'on pourra réaliser une superbe prestation devant notre public, a déclaré l’ancien attaquant de l’OL à Eurosport. Même encore aujourd'hui, on me parle encore de l'épopée de 2000."

"Genesio, un top entraîneur, mais aussi sur le plan humain"

Plus proche de la fin de sa carrière que du début, Claudio Beauvue n’a pas perdu la flamme, même en National 3. Ce 32e de finale de Coupe de France lui fait logiquement remonter des souvenirs heureux, même à l’OL. Pourtant, il n’est resté que six mois avec une relation tumultueuse sur la fin avec les supporters. Pas de quoi lui faire regretter ce passage où "j’ai découvert la Ligue des champions".

Parti au Celta Vigo six mois seulement après son arrivée, Beauvue a été marqué par Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio. "Bruno est top comme entraîneur. Il est aussi top sur le plan humain. Je le respecte beaucoup tout comme Gérald Baticle (son ex-adjoint). Le président, c'est un amour. C'était un père pour pas mal de joueurs. À n'importe quelle heure, tu pouvais l'appeler. Il était toujours présent, que ce soit sportivement ou humainement parlant. Je retiens cette grandeur humaine."

Loin donc de ce qu’il a laissé paraître, à travers les médias, toutes ces années.