N’ayant plus gagné depuis trois matchs en championnat, l’Entente Feignies Aulnoye compte sur la Coupe de France pour se relancer. Malgré le prestige de l’affiche contre l’OL, le club nordiste n’a pas chamboulé ses habitudes.

Le PSG, Valenciennes ou encore Montpellier. Depuis 2021, l’Entente Feignies Aulnoye a plutôt l’habitude de croiser la route de clubs professionnels en Coupe de France. Cela s’est traduit à chaque fois par des éliminations, mais avec un 8e tour, un 32e et un 16e de finale à son actif, le club nordiste peut se voir comme "un club de coupe". La Coupe de France peut d’ailleurs servir de bouffée d’oxygène pour une formation qui cale en championnat.

N’ayant plus connu la victoire depuis trois matchs en National 2, Feignies Aulnoye compte bien profiter de la venue de l’OL pour fêter Noël avant l’heure. "Le championnat est la compétition du club, c’est ce qui le fait perdurer. La Coupe de France, c’est celle des joueurs", a noté Dominque Carlier, manager général du club sur BFM.

Les habitudes n'ont pas été chamboulées

Malgré les éliminations récentes, l’Entente Feignies Aulnoye compte bien s’appuyer sur les précédents contre le PSG et Montpellier ce samedi à Valenciennes. "L’expérience contre le PSG et Montpellier sera nécessaire, utile et obligatoire ce samedi contre cette belle équipe de Lyon." Celle de ne pas faire un complexe d’infériorité face à plus de 12 000 spectateurs et ainsi croire en son destin. "La qualification est forcément dans un coin de la tête et les joueurs se sont préparés dans cet objectif, sans en mettre plus. Un match, ça se vit au moment présent, pas avant."

En ce sens, les joueurs n'ont pas vu leurs habitudes chamboulées, hormis celle des sollicitations médiatiques.