Mercato : Luiz Henrique a assisté à OL - Francfort

Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Pressenti pour rejoindre les rangs de l’OL durant l’hiver, Luiz Henrique a eu un aperçu de son possible futur environnement. Le Brésilien a assisté à la victoire contre Francfort il y a dix jours.

Ce samedi (18h), l’OL joue son 32e de finale de Coupe de France, mais le match contre Feignies Aulnoye est déjà presque secondaire. La qualification est certes recherchée, mais ce ne sera qu’un travail bien fait si les Lyonnais voient les 16es de finale. Malgré la coupe et les vacances dans la foulée, le mercato hivernal occupe déjà bien l’actualité autour de l’OL. Il est question de départs comme celui de Gift Orban ou ceux espérés de Maxence Caqueret et autres gros salaires. Mais aussi d’arrivées, aussi surprenant que cela puisse paraitre. Pourquoi ? Parce que la DNCG a interdit de recruter le club lyonnais et donc qu’il ne pourrait pas se renforcer à partir du 1er janvier 2025. Seulement, John Textor tente de trouver une combinaison pour ramener Thiago Almada. Ainsi que Luiz Henrique ?

Comment réussir à le ramener cet hiver ?

Comme son compère argentin, l’ailier brésilien ne devrait pas faire de vieux os à Botafogo, six mois après son arrivée. La perspective de retrouver l’Europe du côté de l’OL avait été mise en avant par Textor pour convaincre Henrique. Reste à trouver un moyen de le faire venir dès cet hiver. Quoi qu’il en soit, Luiz Henrique aurait déjà pu s’imprégner de ce qui pourrait être son futur environnement d’après L’Équipe. Après l’élimination de Botafogo en Coupe Intercontinentale, l’ancien du Betis aurait fait un crochet par Décines pour assister à OL - Francfort en Ligue Europa. L’atmosphère aurait pu être pire pour finir de convaincre le joueur.