Éliminé par une formation de National en 2013, l’OL a plutôt bien retenu la leçon depuis. Les différents clubs de divisions inférieures se sont cassés les dents sur la formation lyonnaise.

Avec la Coupe de France, c’est l’assurance d’avoir des confrontations dignes de David contre Goliath. Encore plus avec l’entrée en lice des formations de Ligue 1 pour les 32es de finale comme c’est le cas ce week-end. Avant les matchs de 15h30 et 18h, il n’y a pas encore eu de réelles surprises et l’OL n’espère pas être la première. Pierre Sage a prévenu ses joueurs et leur a plutôt mis la pression, assurant qu’il "n’y aura pas d’excuse" à Valenciennes pour ne pas voir les Lyonnais passer. Entre le discours et la réalité du terrain, le fossé est grand et l’OL va devoir faire preuve de sérieux. C’est plutôt la marque de fabrique du club rhodanien depuis plusieurs saisons, surtout face aux équipes des divisions inférieures.

Pontarlier et Bergerac la saison dernière

Tout le monde se rappelle forcément des couacs contre Libourne en 2003 ou l’élimination aux tirs au but contre Épinal en 2013. Cette contreperformance en qualité de tenant du titre est à ce jour la dernière à mettre sur le compte de l’OL. Depuis plus d’une décennie, les Lyonnais ont plutôt bien appris à gérer ces matchs pièges, même si le déplacement à Bergerac la saison dernière n’avait pas été de tout repos. Cependant, depuis Épinal, tous les clubs de National, National 2 ou National 3 croisés (La Suze, Yzeure, Limoges, Chambly, Bourges, Bourg-Péronnas, le Red Star, Chambéry, Pontarlier et Bergerac) par l’OL en Coupe de France se sont cassés les dents. Pierre Sage espère bien que la série se prolongera encore dans le temps.