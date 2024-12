Mercato : l’OL et Hoffenheim en passe de faire affaire pour Orban ?

En manque de temps de jeu à l’OL, Gift Orban est plus que jamais sur le départ. Après des touches en Turquie, le Nigérian se dirigerait plutôt vers la Bundesliga. Hoffenheim en aurait fait une priorité pour ce mercato hivernal.

Il y a une chose qu’on ne pourra pas lui enlever, c’est bien sa bonne humeur. Depuis le début de la saison, Gift Orban doit se contenter de miettes avec l’OL et pourtant, ce jeudi, il avait encore le petit mot drôle pour amuser la galerie lors d’un exercice de conservation. Mais en déboursant douze millions d’euros (ainsi que des bonus et un intéressement), ce n’est pas vraiment pour ça que le club lyonnais l’avait acheté en janvier dernier. Orban était là pour devenir la doublure, voire le concurrent d’Alexandre Lacazette. Un an plus tard, ce n’est clairement pas ce qu’il s’est passé et le Nigérian regarde avant tout les matchs en tribunes que sur le terrain ou même sur le banc. Dans l’opération dégraissage qui se profile à l’OL, Gift Orban est l’un des favoris pour mettre les voiles.

Des discussions déjà bien avancées

Plus personne ne se fait guère d’illusions entre Rhône et Saône, pas même le joueur et il faut désormais trouver une porte de sortie. Ces derniers temps, la Turquie, déjà présente durant l’été, s’est renseignée, que ce soit Galatasaray ou Trabzonspor. Seulement, l’avenir de l’ancien de La Gantoise semblerait s’écrire du côté de l’Allemagne. Non pas à Stuttgart, mais à Hoffenheim. D’après Relevo et confirmé par Sky Allemagne et Fabrizio Romano, l’ancien adversaire de l’OL en Ligue Europa a fait d’Orban sa priorité hivernale. Mieux, selon le journaliste italien, les discussions avanceraient bien, car l'équipe allemande est celle qui se montrerait la plus insistante pour travailler sur un accord avec l’OL. Une bonne nouvelle pour toutes les parties.