OL - Mercato : des pistes en Turquie pour Orban ?

Placardisé à l’OL depuis le début de la saison, Gift Orban est plus que sur le départ cet hiver. Malgré un temps de jeu faible, le Nigérian possèderait encore des courtisans, notamment en Turquie.

Le pari a tourné au flop. Recruté à La Gantoise contre 14 millions d’euros en janvier dernier, Gift Orban devait pousser Alexandre Lacazette et pourquoi pas devenir son successeur, une fois le temps du capitaine fait. Il n’y aura très certainement rien de tout cela, car le Nigérian est plus que xjamais sur le départ. Malgré une vraie qualité de finition, Orban n’a jamais réussi à convaincre à l’OL depuis son arrivée. En plus d’une personnalité assez fraîche mais déconcertante, l’attaquant a brillé par ses lacunes techniques. Avec seulement 843 minutes disputées depuis janvier 2024, Gift Orban n’a pas forcément eu sa chance, même si ses titularisations n’ont pas toujours été une franche réussite. Laissé hors du groupe lyonnais depuis le début de la saison, l’international nigérian ne devrait pas faire de vieux os alors que l’OL cherche des liquidités.

Trabzonspor de nouveau sur le dossier ?

Toutefois, vendre et retomber sur ses pattes financièrement avec un joueur qui n’a joué que 259 minutes depuis le début de la saison ne sera pas une tâche aisée pour la direction rhodanienne. À moins que la concurrence sur le dossier n’aide. D’après Sky Germany, Stuttgart s’est vu proposer le nom d’Orban, mais Mathys Tel serait pour le moment la cible prioritaire dans le cadre d’un prêt.

L’avenir du numéro 9 de l’OL s’écrirait-il en Turquie ? Il semblerait que ce soit de ce côté de l’Europe que les intérêts soient les plus prononcés. Galatasaray, qui vient de perdre sur blessure Mauro Icardi et pourrait vendre Victor Osimhen durant l’hiver, aurait coché le nom d’Orban, mais ce serait avant tout Trabzonspor qui aurait une longueur d’avance d’après les médias locaux. Le club turc avait déjà été associé à l’attaquant lyonnais l’été dernier.