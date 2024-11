Qarabag - OL : Zaha et Orban n’ont pas fait le déplacement

Ce mardi, les joueurs de l’OL ont pris la direction de l’Azerbaïdjan pour préparer leur match contre Qarabag jeudi soir (18h45). Gift Orban et Wilfried Zaha n’ont pas fait le déplacement.

Un peu plus de deux jours avant la rencontre, les joueurs de l’OL ont pris la direction de l’Azerbaïdjan. Afin de limiter au maximum la fatigue liée au voyage en avion et au décalage horaire, Pierre Sage et son staff ont fait le choix de partir pour Bakou dès ce mardi en début d’après-midi. Les 23 Lyonnais convoqués se sont donc présentés à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry après une séance réalisée durant la matinée. Le départ est prévu à 13h30 avec une arrivée locale sous les coups de 22h. Cependant, tous n’ont pas fait le voyage. À la question de savoir si Pierre Sage allait faire reposer certains joueurs en vue de la réception de Nice dimanche prochain, la réponse est non.

Caleta-Car de retour

Les cadres comme Alexandre Lacazette ou Nemanja Matic ont bien pris la direction de l’Azerbaïdjan, reste à savoir s’ils seront titulaires jeudi soir ou non. Une nouvelle fois épargné pour les blessures et autres suspensions, l’entraîneur lyonnais a dû faire des choix et a laissé trois joueurs sur le carreau. D’après nos confrères du Progrès, Gift Orban, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara sont restés à Lyon, au contraire d’Enzo Molebe, qui enchaîne une nouvelle convocation en Ligue Europa. Ménagés à Reims, Nicolas Tagliafico et Duje Caleta-Car sont logiquement du long voyage qui attend l’OL.