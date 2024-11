OL : une dernière séance matinale avant le départ en Azerbaïdjan

Ayant repris de façon légère lundi, les joueurs de l’OL ont eu le droit à une séance matinale ce mardi à Décines. Ils s’envoleront vers l’Azerbaïdjan en début d’après-midi.

Malgré la frustration du nul (1-1) ramené de Reims samedi soir, il y avait des sourires sur les visages lyonnais lundi. Après un jour de repos, les Lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement lundi après-midi. Pas forcément une séance tactique, mais plus de récupération afin d’aborder au mieux la semaine qui attend l’OL. La formation lyonnaise se déplacera en Azerbaïdjan pour affronter Qarabag jeudi soir (18h45) avant de recevoir, trois jours plus tard, l’OGC Nice au Parc OL (dimanche 17h). S’ils sont forcément contents d’enchaîner les matchs avec la Ligue Europa, le périple azéri risque d’entraîner de la fatigue avec pas moins de 10h d’avion au cumulé et un décalage horaire de trois heures à digérer. En ce sens, Pierre Sage et son staff ont fait le choix d’une certaine mise au vert pour le groupe lyonnais.

La récupération au centre du programme

Ce mardi matin, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu le droit à une séance un peu plus poussée au niveau des exercices et de la tactique à mettre en place. Un entraînement matinal avant de mettre le cap vers l’aéroport en début d’après-midi pour un départ à 13h30. Si le match contre Qarabag n’a lieu que jeudi, l’OL posera ses valises en Azerbaïdjan et plus précisément à Bakou dès ce mardi soir sous les coups de 22h heure locale après un vol de cinq heures. Une façon de s’acclimater plus rapidement à ce nouvel environnement et que les organismes acceptent plus facilement le décalage horaire avec une nuit supplémentaire. Ce qui aurait été moins le cas avec une arrivée mercredi dans la journée.