Caçapa (ex-OL) : "Pour comprendre Textor, il faudrait tout maitriser"

John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

À la recherche d’un banc, l'ancien adjoint à l'OL Claudio Caçapa est inquiet, mais assure que les joueurs et le staff sont assez détachés par rapport à la situation.

Même si ce ne fut pas le résultat escompté, le déplacement de l’OL à Reims a permis de reparler du football entre Rhône et Saône. Il est de nouveau question de jeu, de choix tactiques et techniques, l’essence même de ce qu’est un club de football. Cependant, ce dernier reste aussi une entreprise et à Lyon, malheureusement, les deux dernières semaines ont mis encore un peu plus en lumière un projet bancal. Pas aux yeux de John Textor qui défend bête et ongles ce qu’est Eagle Football Group mais bien auprès de la DNCG.

Cette dernière a eu la main lourde avec deux sanctions à effet immédiat (encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter cet hiver) et une autre potentiellement à venir en fin de saison avec une relégation. Entre ça et une dette qui se creuse, l’optimisme n’est pas forcément au rendez-vous à Décines. "Ça fait peur. Moi j’ai peur. C’est comme les finances à la maison : j’ai une dette de 1 000 euros, ce n’est rien. Mais un mois après, c'est 1100, un an après 3 000. Là, c'est 500 millions ! Quand on regarde Bordeaux…, a déclaré Claudio Caçapa dans la Tribune de Lyon. Ils ont commencé comme ça. John dit qu’il est tranquille, n’a pas peur. Il sait d’où va venir cet argent. Il faut lui faire confiance."

"Sage ne pense pas à Botafogo ou Crystal Palace"

Faire confiance, mais ne pas être dupes pour autant. Par ses expériences à l’OL, Botafogo et Molenbeek, Caçapa a appris à appréhender le personnage qu’est John Textor. Avec ses qualités et ses défauts, comme le fait de s’éparpiller un peu partout et de réussir à noyer le poisson dans un domaine financier toujours difficile à décrypter. "C’est important que le patron soit là dans un club, surtout dans les moments de crise. Vendre un joueur pour verser de l’argent à un autre club ? C’est compliqué. C’est pour ça, je ne cherche même pas à savoir ! Parce que, de toute façon, je ne vais pas comprendre ! Je ne sais pas comment il fait. Il faut tout savoir à Crystal Palace, Molenbeek, Botafogo, l’OL… Il faut tout maîtriser !"

C’est bien là le fond du problème, malgré l’optimisme affiché par le propriétaire suite aux sanctions de la DNCG. Quoi qu’il en soit, et comme Pierre Sage et Nemanja Matic l’avaient déjà avancé, la situation autour du club n’impacte pas forcément un groupe. "Je pense que les entraîneurs et les joueurs, ça les dérange moins que les observateurs extérieurs, on est moins dans ces choses-là. L’important, c'est l’entraînement, les matches. Pierre Sage ne pense pas à Botafogo, à Crystal Palace, il pense à son travail ici et c’est tout."