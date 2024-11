Mercato : Diawara (OL) dans les petits papiers de Villarreal ?

En manque de temps de jeu à l’OL, Mahamadou Diawara prend pour le moment son mal en patience. Avec le besoin de vendre du club lyonnais, le milieu pourrait faire l’objet d’un départ, d’autant plus que Villarreal apprécierait son profil.

Il reste encore un peu moins d’un mois de compétition en 2024 et de précieux points à gratter, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Cependant, à l’OL, le mois de janvier est forcément l’échéance qui est la plus attendue, car elle pourrait chambouler bien des choses. Avec les sanctions de la DNCG, le club lyonnais est à la recherche de liquidité et la vente de joueurs va forcément être l’une des solutions. Dans le meilleur des mondes, John Textor espèrerait cinq à six départs pour réduire l’effectif, alléger la masse salariale et rentrer dans les clous financiers.

Quasiment tout le monde est sur le marché même s’il est avant tout question de Rayan Cherki et Malick Fofana, deux des plus grosses valeurs marchandes de cet effectif. Mahamadou Diawara ne fait pas partie de cette catégorie, toutefois, son avenir lyonnais pourrait bien être aussi incertain. En premier lieu, l’OL aimerait sûrement se séparer de Maxence Caqueret mais les courtisans risquent de ne pas se bousculer. Ce qui ne serait pas le cas pour le jeune milieu.

Une offre au rabais à venir ?

D’après Mundo Deportivo, Diawara possède un profil qui plairait du côté de Villarreal. À 19 ans, il n’a qu’une saison et demi en professionnel, mais sa capacité à casser les lignes balle au pied aurait séduit Marcelino. Et sa marge de progression en fait logiquement un joueur sur lequel certains clubs ont l’œil. En manque de temps de jeu à l’OL face à la concurrence dans l’entrejeu (quatre matchs), Mahamadou Diawara peut-il être candidat à un départ ? Quoi qu’il en soit et comme on pouvait s’y attendre avec les sanctions de la DNCG, Villarreal souhaiterait obtenir l’ancien du PSG au rabais avec une offre inférieure à cinq millions d’euros.